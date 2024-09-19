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Tarot Falına Göre 20 Eylül Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 20 Eylül Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
19.09.2024 - 18:07

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Eylül Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Arkadaş ortamına dikkat etmen gerekiyor. Birileri resmen senin kötülüğünü istiyor. Partnerinle yaşadığın güzel anları, işinde elde ettiğin başarıları anlatırken dikkatli olmalısın.

Bununla beraber, alacağın bazı kararlarda zorluk çekebilirsin. Bugün, duygularına değil mantığına güvenmen gereken bir gün. Geleceği de düşünmeli, anlık hislerine göre önemli kararlar almamalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Haftayı çok güzel bir şekilde kapatıyorsun. Stresli günlerden geçmiş biraz da halsiz düşmüşsün. Bugün enerjin yerine geliyor ve artık kabuğundan çıkıyorsun. 

Bununla beraber, yeni deneyimlere ihtiyaç duyuyorsun. Bugün spora başlayabilir, yeni bir hobiye merak salabilirsin. İçindeki maceracı ruhun ortaya çıkmasına izin ver. Enerjin doruk noktasına ulaşacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Bugün, yepyeni bir maceraya atılacağın bir gün olacak. Bugüne kadar yapmadığın bir şeyi yapacak cesareti kendinde bulacaksın. Attığın o adım ise hayatında yepyeni bir sayfanın açılmasını sağlayacak.

Bununla beraber, evinle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Anahtarını kaybedebilir, bir eşyanı kırabilir, ufak bir kaza geçirebilirsin. Büyük sorunlar yaşamayacaksın. Üzerindeki kötü enerjinin bu sayede yok olduğunu düşün, olumlu tarafından bak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

En son ne zaman kendinle baş başa kaldın? Sanırım uzun süre olmuş. Bugün biraz kendini dinlemen ve kendine vakit ayırman gereken bir gün. Vereceğin mola sayesinde aklındaki düşünceleri de bir düzene sokmayı başaracaksın.

Bununla beraber, eski sevgilinden bir mesaj alabilirsin. Seninle deli gibi barışmak istiyor. Senin de aklını karıştırabilir. Bu konuda bir arkadaş görüşüne başvursan iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Arkandan konuşanlar var. Bu kişilerin kim olduğunu bugün tatsız bir olay sonucunda öğreneceksin. Senin yüzüne gülen insanların bu denli kötü olması seni biraz üzebilir. Herkesin senin gibi iyi niyetli olmadığını unutma.

Bununla beraber, asabi olacağın bir günden geçiyorsun. Etrafında sana yardımcı olmak isteyenleri bile yanlış anlayabilirsin. İnsanları kırmamaya dikkat etsen iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Alacağın bazı önemli kararlar var. Bu kararlar sadece bugünü değil, geleceği de etkileyecek. Bu yüzden ince eleyip sık dokumalısın. Her ihtimali düşünmelisin. Fakat yine de kendine fazla yüklenmemelisin. Kalbinin sesini dinlemeli, son kararı o ne diyorsa ona göre vermelisin.

Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Kendini geleceğe hazırlarken bugününü ihmal etme. Sağlıklı beslen, vitaminlerini al. Sen daha bize çok lazımsın...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Son günlerde kendini yalnız hissediyorsun. Kime, neye inanacağını bilemiyorsun. Sevdiğin insandan büyük bir kazık yemişsin deyim yerindeyse. İnsanlara olan güvenini geri kazanmak ise seni biraz zorlayabilir. 

Bununla beraber, maddi olarak zor bir durumun içindesin. Bu konuda ailenden destek alabilirsin. Unutma, onlar senin her zaman yanında.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Dertlerin resmen boyunu aşmış. Gidip biriyle de paylaşamıyorsun. Sen sıkıntılarınla insanları darlamaktan hoşlanan biri değilsin. Neyse ki çevrenden birisi, senin bu halini anlayacak ve sana yardım eli uzatacak. O eli sakın geri çevirme.

Bununla beraber iletişim konusunda sıkıntılar yaşayabilirsin. Özellikle iş yerinde bazı insanlar seni yanlış anlamaya çok müsait. O nedenle sözlerini iki kere düşünüp dile getirmen gerekecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Bazı konularda kendini insanlara açmaya çekindiğin bir gün olabilir. Kendine yakın gördüğün insanların aslında çok da yakın olmadığını fark edebilirsin. Bu yüzden kendi içine çekilmek isteyebilirsin.

Bununla beraber, yapacağın bir plan senden bağımsız sebeplerden dolayı ertelenebilir. Bu durum ise senin lehine olacak. Gününü kendine ayır ve sakin bir gün geçir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Aşk hayatının son dönemlerdeki en iyi günlerinden birini yaşayacaksın. Sevgilinle aranda derin bir romantizm, tutkulu anlar gelişecek. Yaşadığın günün ardından hayata da daha enerjik bir bakış açısıyla yaklaşacaksın.

Bununla beraber, iş yerinde sorumluluğunun arttığı bir dönemdeyiz. Kendine güvenirsen üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok. Sana verilen görevleri layıkıyla yerine getir, ardından arkana yaslan ve başarının tadına var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "Ters İmparatoriçe"

İnsanlardan çekinerek adımlar atıyorsun sürekli. İşlerinde hep birilerinin onayını bekliyorsun. Halbuki sen, her şeyin doğrusunu yapabilecek güçtesin. Sadece kendine inanman gerekli.

Bununla beraber, aşkta yepyeni bir rota çiziyorsun kendine. Alacağın kararlar seni sonsuz mutluluğa götürecek. Ayaklarının yerden kesilmesi an meselesi.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Çevrendeki bir insan, senin desteğini bekliyor. Her ne kadar zorlansan da bu insana yardım etmelisin. Yaptığın iyilik, karşılıksız kalmayacak ve gün bitmeden sana bir müjde gelecek.

Bununla beraber, son zamanlarda kendini sağlık konusunda pek iyi hissetmiyorsun. Havalar da cabası. Sağlığını ihmal etmemelisin. Hafta sonu seni bekleyen heyecanlı anlar için enerjini toplamalısın. Bir an önce dinlen, vitaminlerini almayı ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

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