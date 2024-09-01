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Tarot Falına Göre 2 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 2 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 2 Eylül Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Hayatta her şey dengede olmalıdır değil mi? Özellikle iş ve aşk! Bugünlerde sende bu dengenin biraz şaştığını görüyorum. Aşka fazla önem vermiş, kariyerini, derslerini ihmal etmiş gibisin. Fakat kendi maddi özgürlüğünü kazanmadan, kendi hayallerini gerçekleştirmeden başkalarının hayatlarına ortak olmamalısın. 

Bu dengeyi kurduktan sonra ise hayatında her şeyin yoluna girdiğini görüyorum. Aşkta da işte de kazanmaya başlayacaksın. Hatta bugün, kariyerinle ilgili bir sürpriz gelişme yaşayabilirsin!

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Uzun zamandır hayalini kurduğun o aşk sonunda seni buluyor. Bugüne kadar bu konuda biraz hayal kırıklıkların olmuş, olmamış değil. Fakat Eylül ayı itibariyle artık hepsi yaşandı ve bitti! İnan bana, çok yakın zamanda mutluluktan ayakların yerden kesilecek... 😊 

Ayrıca bugün ailenle vakit geçirmek istediğini görüyorum. Son zamanlarda onları biraz ihmal etmişsin. Onlarla beraber olmak ve dertlerine ortak olmak sana da çok iyi gelecek.

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, önüne çıkan sorunları halletmek isteyeceksin. Fakat, geçmişte yaşadığın olaylar, seni engellemek isteyecek. Nasıl desem, kendi kendine bir güvensizlik yaşadığını görüyorum. Aman ha! Sakın bu duyguya kendini çok fazla kaptırma. 

Senin çok güçlü bir insan olduğunu biliyorum. Yine de kendinin karşındaki en büyük engel, yine kendinsin. Eğer bu sorunu çözebilirsen bugünden itibaren okulunda veya işinde çok büyük başarılar görüyorum.

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir, sevgilinle aranda bir soğukluk seziyorum. Neyse ki Aşıklar kartı, sana müjdelerle geliyor. Bugün, sevgilinle romantik bir plan yapabilir, uzun zamandır tatmadığın duyguları tadabilirsin. Ayrıca bu süreç, hayatına da çok güzel etki edecek.

İçindeki heyecan, üstündeki pozitif enerji herkese iyi gelecek. Resmen bu enerjinle insanlara da neşe saçacaksın!

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde arkadaş grubun ile tartışmalar yaşadın mı? Gündelik hayatını bu tartışma etkilese de bugünden itibaren suların durulduğunu görüyorum.

Eylül ayına ise çok güzel bir başlangıç yapmışsın. Aşk konusunda oldukça şanslısın. Bugünlerde hiç beklemediğin anlar, hayatında beklenmedik gelişmeler olabilir gibi gözüküyor. Bu gelişmelerin seni çok heyecanlandıracağını düşünüyorum. ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Adalet kartına aldanma, bugün mantığını geride bırakıyorsun. Bugün, duygularına emanetsin. Neyse ki duyguların seni doğru yerlere götürecek, enerjin yükselecek. Belki bu süreç zarfında aşk kapın da çalar?

Ayrıca şunu belirtmek isterim ki, bugünden sonra gelecek kaygın da önümüzdeki günlerde azalıyor. Artık önüne bakmalı ve anı yaşamalısın.  Bugünden itibaren kendine yeni bir sayfa aç. O tatile çık, o işe başvur. Unutma, yıldızlar senin yanında!

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Geçmişinde yaşadığın bazı durumlar, seni hayatına yeni giren kişilere karşı ön yargılı yapmış. Ancak, önümüzdeki günlerde hayatına girecek birisini tanıdıktan sonra aslında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını anlayacaksın. Aranızda yeni bir aşk doğar belki!

Ayrıca belirtmeden geçmeyeceğim, bugünlerde seni büyük bir başarı bekliyor. Beklediğin mülakat ya da sınav sonucu açıklanıyor, hayallerine sonunda kavuşuyorsun.

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bir süredir hayatının monoton gittiğini biliyorum. Haliyle sen de kendini salmışsın. Artık kendine çok fazla da önem vermemeye başlamışsın. Ama artık kendine yeni bir sayfa açıyorsun. Kendi değerinin farkına var, kötü günlerin geçici olduğunu unutma. 

Son zamanlarda bazı maddi sıkıntılar da yaşamışsın sanırım. Neyse ki bu sıkıntılar da yavaş yavaş çözülecek. Güvendiğin bir insandan yatırım tavsiyesi alacaksın gibi duruyor. Parana sahip çıkmayı, sahip olduğun şeylerin kıymetini bilmeyi öğren!

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Neden kendini bu kadar çok sıkıyorsun? Artık bedeninin bile yorulduğunu görüyorum. Bir şeyleri çözebilmek için kendinle savaş içinde olmaman gerek. Sana en büyük desteği yine sen kendine vereceksin. Önümüzdeki dönemde başarıların artacak, yıldızlar sana yol göstermeye başlayacak. Kararsızlık yaşadığın tüm konularda en doğru kararları alacaksın. 

Eylül ayı sana müjdelerle gelecek. Özellikle bugün, hayata şükrettiğin anları fazlasıyla yaşayacaksın.

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün hayatında yeni bir insan görüyorum. Fakat tam olarak hangi sıfatla girdiğinden emin değilim. Demek istediğim, arkadaş da olabilir, sevgili de...Bu insanın kaderinde nasıl bir rol oynayacağını ise ikinizin iletişimi belirleyecek. Önümüzdeki birkaç gün, sık sık diyaloglar kurabilir, aynı ortamlarda bulunabilirsiniz. 

Ayrıca bugün sağlığına da dikkat çekmek istiyorum. Gireceğin yabancı bir ortam, sana pek de iyi gelmeyecek. Yanında takviyelerini bulundurmayı ve kendine dikkat etmeyi unutma.

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bu kart seni korkutmasın! Geçmişte seni yaralayan bir insanın, seninle tekrar iletişime geçmek için fırsat kolladığı anlamına geliyor bu kart. Sen zamanında bu kişiye çok değer vermiş, onu deyim yerindeyse el üstünde tutmuşsun. Bu kişi sevgilin de olabilir, yakın bir arkadaşın da. Her kim olursa olsun, sana yaptığı yanlışı sonunda fark etmiş ve artık hatasından dönmek istiyor.

Fakat sen, verdiğin değeri hak etmeyen insanları çevrende tutmuyorsun. Bu da senin en iyi özelliklerinden birisi. Böylece hiçbir zaman kırılmıyor, kendini koruma altına alıyorsun.

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Kaderin Çarkı, tarotun en şanslı kartlarından birisidir. Bugünden itibaren kaderinde her şeyin güzelleşmeye başladığını görüyorum. Çok yorulmuş ve bunalmış olabilirsin. Fakat artık bunlar yavaş yavaş son buluyor. Yüksek enerjin sayesinde de kendini çok daha iyi hissedeceksin, etrafına neşe saçmaya başlayacaksın.

Bununla beraber, maddi açıdan yaşadığın zorluklar da Eylül ayı itibariyle son buluyor. E artık kendine bir güzellik yaparsın!

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