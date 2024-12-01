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Tarot Falına Göre 2 Aralık Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 2 Aralık Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
01.12.2024 - 20:18

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 2 Aralık Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Bazı konularda umutsuzluğa sürüklenmişsin. Bu da seni git gide daha mutsuz bir yapıya sokuyor haliyle. Bu durumdan çıkabilmek için çevrendeki sevdiğin insanlarla iletişim kurmaya ne dersin? Biraz onlardan destek alabilirsin. Bununla beraber, hayatındaki bazı insanların varlığından artık çok fazla sıkılmışsın. Bir nefes almak ve onlardan uzaklaşmak istiyorsun. Hayatının stresinde bir de onlara zaman ayırma, bırak gitsin.

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Senin bugün resmen sabrın sınanıyor! Bir oradan bir buradan herkes canını sıkmaya yemin etmiş sanki. Enerjin düşse de sabırlı olmalısın. Gün sonunda seni güzel bir sürpriz bekliyor. Bununla beraber, aşk hayatında bu hafta itibariyle yeni gelişmeler görüyorum. Kalbinin anahtarını çalacak birisi var! 

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Son zamanlarda kendini biraz daha güçsüz ve halsiz hissediyorsun değil mi? Bence bunda bir seneyi daha bitiriyor olmanın etkisi var. Peki neden mutsuzsun bu kadar? Gelecek senenin senin için çok çok güzel geçeceğini görüyorum. Hayatının birçok alanında yenilenmeler yaşayacaksın. Ayrıca yakın çevrenden birkaç kişiyle yapacağın konuşmalar senin modunun yükselmesinde çok büyük rol oynayacak. Güzel günler pek yakın. Biraz sabırlı ol...

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Kariyerinde yaşadığın yoğun dönem seni biraz yormuş. Kendine biraz daha fazla vakit ayırmazsan devreleri yakacaksın benden söylemesi :) Bugün kendini bir alışverişe çıkarmaya ne dersin? Emin ol bunu hakettin! Yeni ay itibariyle aşk hayatında da yeni başlangıçlara hazırlıklı ol. Uzun süredir sana adım atmak için doğru zamanı bekleyen birisi var...

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Ufak çaplı sağlık sorunları yaşıyorsun fakat bunlar ciddi sorunlar değil. Bu sıra sağlığına biraz önem verirsen senin için daha iyi olacak. Ayrıca güzel bir ilişkinin başında olduğunu görüyorum. Fakat, aklınla değil kalbinle devam etmeni öneririm. Ayrıca başkalarının fikirlerine de bu kadar önem verme. Kalbindeki boşluk da zamanla geçmeye, yerini aşkın büyülü kollarına bırakmaya başlayacak...

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Ailesel sorunlarından kaçmaya çalışıyorsun ama sen kaçtıkça onlar arkandan gelmeye devam ediyor. Ailen ile konuşman önemli. Artık yaşadığınız sorunlarla yüzleşmelisin. İş hayatında altına gireceğin sorumluluklar seni biraz yorabilir fakat bunun da üstesinden geldikten sonra kariyerinde büyük gelişmeler yaşayacaksın. Maddi konularda sıkıntı çektiğin dönem de artık son buluyor!

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Geçmişine çok fazla takılı kalmışsın ve yaşadığın sorunları tekrar yaşayacağım korkusuyla herkese tedbirli yaklaşıyorsun. Bu yüzden de kimseyle tanışmıyor, kalbine kimseyi almıyorsun. Halbuki bir bilsen ne fırsatlar kaçırıyorsun...Bugün bu korkulardan sıyrılmak için doğru anı yakalayacaksın. Ayrıca maddi anlamda yaşadığın problemlerden bugün itibariyle kurtulmaya başlıyorsun.

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Ne yapacağına pek karar veremediğin, kendini hep arafta hissettiğin o dönem artık sona eriyor. Şanslı hissettiğin günler başlıyor. Geleceğini daha net görmeye başlıyor, güzel planlar yapıyorsun. İlişkinle ilgili kafandaki soru işaretleri da yavaş yavaş çözülecek. Bugünlerde ya tamam ya da devam kararı alabilirsin. Hangi kararı alırsan al, senin yanındayım unutma sakın!

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Uzun zamandır aklında olup bir türlü yazamadığın bir insan var. Bu insana yazman gerektiğine dair bir işaret alıyorsun. Bu işareti değerlendir ve o kişiye ilk mesajı at. Emin ol, sonrası da çok iyi olacak. Ayrıca bugün, arkadaşlarınla yapacağın bir etkinlik var. Bu etkinlik uzun süredir düşük olan enerjini yerine getirecek. Bu enerjiyle haftaya güzel bir başlangıç yapıyorsun.

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

Beklemediğin birinden alacağın bir haber var. Geçmişinde bıraktığın bu insandan gelen haber, seni biraz düşündürebilir. Fakat sen sen ol, fazla takılma bu düşüncelere. Her şey zamanla yerine oturur gider merak etme. Bu hafta kariyerinde sana verilen sorumluluklar belini biraz bükebilir. Sende bu durumun üstesinden gelecek enerji ve tutku var. Sonrasında da kariyerinde büyük bir yükselişe doğru gideceksin. Sadece biraz daha çalışman gerekli. 

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Kalbini herkese kapatmış ve kendi içinde bir hayat kurmaya çalışmışsın. Fakat bu böyle nereye kadar gider ki? Bugünlerde karşına çıkacak birisi var. Bence bu kişiye bir şans tanımalısın. Bugün alacağın bir haber ile maddi sorunlarının çok daha hafifleyeceğini göreceksin. Son zamanlarda ailene pek vakit ayıramamışsın ve bu onları çok üzmüş. Onlarla biraz daha vakit geçirirsen iyi olur.

Yarın görüşmek üzere! 🍀

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

İçinde olduğun sıkıntılı süreç sonunda bitiyor! Artık olabildiğince şanslı bir döneme giriyorsun. Havaların da verdiği bu karamsar hal, biraz daha azalıyor. İlişkinde yaşadığın sorunlar senin işlerini de aksatmana neden olmuş. Sadece aşksal konulara kafayı yormuşsun. Neyse ki bu süreç artık sona eriyor. Sadece biraz daha sakin kalman gerekiyor. Sonra her şey yoluna girmeye başlayacak merak etme.

Yarın görüşmek üzere! 🍀

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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