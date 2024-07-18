Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 19 Temmuz Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 19 Temmuz Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 19 Temmuz Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, bazı yanlış anlaşılmaların ve hatalı hesaplamaların kurbanı olabilirsin gibi geldi bana. Fakat, gün içinde ne olursa olsun; yaşananların, çalışmanı engellemesine izin verme olur mu? Hepimiz zaman zaman böyle anlar yaşayabiliyoruz. Bunlar geçici. Önemli olan ise bunu farkında olmak :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç de artık sona eriyor diyebilirim. Eline geçecek para ile borçlarını kapatabileceksin. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Şimdiden söyleyeyim dedim! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda, etrafındaki herkesten fazla sorumluluk almaktan ve stres altına girmekten sıkıldığını görüyorum. Bugün, içsel bir aydınlanma yaşayacak ve etrafındaki 'merhaba-merhaba' modunda olduğun kişilerden elini ayağını çekeceksin. Bence en doğrusu bu zaten :) Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin diyebilirim. Bol su tüketmeyi ihmal etme olur mu? Havaların da oldukça ısındı malum. Sonrasında zorluk yaşamanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, akrabalarından birinin hamile olduğu haberini alabilirsin gibi geldi bana. Sonrasında ise, bebek haberinin hayatınıza bereket getirdiğine şahit olacaksın :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Adımlarını korkmadan at olur mu? Bu süreçte olabildiğince öz güvenli olman gerekiyor benden söylemesi. Bol şans diliyorum. Ayrıca, yakında kendinde bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, geçmişte sana karşı yapılan bir haksızlığın özrünü alacağını görüyorum. Seni kıran insanlar, başta durumu önemsememişler gibi geldi bana. Ancak sonradan içlerinde kocaman birer yumru kalmış. Bence onları affetsen dahi hayatına tekrar almamalısın. Olan oldu bence. Önüne bakman gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber, ailenden birinin de sana birtakım sürprizleri olacak. Senin adına o kadar mutluyum ki. Her şey gönlüne göre olsun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bazı şeyleri yaşamak için zamanının gelmesini bekleyen sabırlı birisi olduğunu görüyorum. Bunun sebebi de, daha öncesinde burnunun sürtünmesi olmuş galiba. Neyse bu konudaki geçmişini bir kenarı bırakıyorum. Seni bekleyen olaylar için çok heyecanlıyım! Beni haberdar etmeyi unutma olur mu? Meraktayım :) Bununla beraber, güzel haber alacağını da söylemem gerekiyor. Bu haber, en yakın arkadaşından gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, yanlış anlaşılmalarla geçen bir gün olacak ancak sen bu durumda sakinliğini koruyacaksın diyebilirim. Öyle ki, içinde bulunduğun bu süreç mutluluk gibi etrafındakilere bulaşacak resmen. Keşke herkesin çevresinde senin gibi insanlar olsa. Bununla beraber, kendinde birtakım değişimlere gideceksin. Endişe etmene gerek yok. Çünkü sana çok yakışacak bir değişim bu :) Ayrıca, arkadaşlarından biri maalesef arkandan konuşuyor. Bu kişiye dikkat etmelisin. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, yaptığın işlerde sana yardım edecek birine ihtiyaç duyabilirsin gibi geldi bana. Hatta bu süreçte seninle görevi paylaşacak insan, senin için doğru kişi olabilir. Seni neler bekliyor, yaşayarak görelim :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun diyebilirim. Karşına çıkacak engelleri kolaylıkla aşacaksın. Moralini bozma sakın olur mu? Sana olan güvenim tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, uzun süredir içini sıkan bazı düşüncelerini güvendiğin kişilerle paylaşmanı öneriyorum sevgili okurum. Dışardan bir göz, sana tarafsız şekilde tavsiyeler verebilir. Pişman olmayacaksın. Hatta geç kaldığını bile düşünebilirsin bence :) Bununla beraber, bazı belirsizlikler kafanda soru işaretleri oluşturuyor gibi geldi bana. 'Denge' kartıyla birlikte orta yolu bulacağından şüphem yok. Ayrıca, uzun zamandır hayalinde olan o ilişkiyi de yaşayacaksın. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bir süredir hayatın yolunda değilmiş gibi görünüyor gibi geldi bana. Bunun sebebi ise maalesef geçmişe takılı kalarak önüne bakmaman. Alışkanlıklarından kopmak senin için zor gelebilir ancak acı verse de bunu yapman lazım. Bu şekilde devam etmemen gerektiğini biliyorsun. Bununla beraber, birtakım taşınma konuları gündeme gelebilir. İlk başta biraz endişelenebilirsin. Fakat, sonrasında bu değişimin sana ne kadar iyi geleceğini göreceksin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, nihayet istediğin hedeflere ulaştığın bir gün olacak diyebilirim. Hedeflerine ulaştıktan sonra kendin hakkında da bazı köklü değişiklikler yapacaksın. Yenileneceksin resmen! :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olabilir. Bu konuda seni çok endişelendirmek istemiyorum. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Ayrıca, kariyerinde bazı fırsatlar da çıkabilir. Bunları iyi değerlendirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Bugün, nazik bir şekilde açık oluşunla ve etrafındaki insanların işine burnunu sokmamanla birlikte arkadaşlarınla ve ailenle olan ilişkini daha da güçlendireceksin. Ne mutlu bana sevgili okurum :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri seninle önemli bir konu hakkında konuşacak gibi hissettim. Hep doğru zamanı beklemek istemiş. Doğru zaman gelmiş diyebilirim. Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi de yaşaman an meselesi! Sana mutluluklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün için seçtiğin kart; mutluluğu, huzuru ve işlerinin yolunda gideceğini gösteriyor. Valla ben senin yerinde olsam, etrafımdaki insanlara da bu pozitifliği geçirmek için sürekli iletişim halinde olurdum. Oh be! Keşke herkes bu şekilde olsa... Bununla beraber, maddi açıdan da kısa süre içinde rahata ereceğini söyleyebilirim. Biraz sabırlı olman gerekiyor sadece. Uzun zamandır istediğin o eşyayı da alabileceksin. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ufak bir yardıma ihtiyacı olacak. Neyse ki sen varsın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın