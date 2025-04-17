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Tarot Falına Göre 18 Nisan Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Nisan Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
17.04.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Nisan Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Arkadaşlarınla takılmayalı uzun bir süre oldu değil mi? Bence şöyle bir toplanıp arınma gecesi düzenleyebilirsiniz. Emin ol hepinize iyi gelecek ve aslında aynı dertlere sahip olduğunuzu, yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda bir yolculuğa çıkabilirsin. Bu yolculuğun senin için keyifli geçeceğini de belirtmem gerekiyor. Orada birtakım sürprizlerle karşılaşabilirsin :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Biliyorum, bugünlerde gelecek sıkıntısı doldu içine. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünmekten bugüne odaklanamıyorsun. Peki sana soruyorum: Bugünlerin hayalini de kurduğunun farkında mısın? Bence artık 'an'a odaklanmayı öğrenmeli ve biraz da bugünlerinin tadını çıkarmalısın. Bunun için sana tavsiyem, hayatına yeni birisini almak olur. Nasıl mı? İzle ve gör :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Önündeki engelleri büyük çabaların sonunda aşıp yepyeni bir yolculuğa çıkıyorsun. Kendine olan bu güvenin ile de yapamayacağın hiçbir şey yok açıkçası. Sonunda ışığın parlamaya başlıyor sevgili okurum. Aman nazar değmesin :) Bununla beraber, arkadaşlarına ve akrabalarına dikkat etmelisin. İçlerinde senin için pek de iyi niyetli düşünmeyenler var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugüne çok şanslı uyandığını söylemeden edemeyeceğim! Bugün ne istersen gerçek olacak, eline de bir miktar para geçecek diyebilirim. Senin adına çok sevinçliyim. Bununla beraber, aşk hayatında bazı emin olmadığın konular var. Bence inceldiği yerden kopmalı artık sevgili okurum. Bazı kararları alırken daha cesur olabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

İçinde bulunduğun karmaşık durumdan çıkacak ve kendine geleceksin. İş durumunla ilgili sıkıntıları da biraz daha gayret ettiğinde çözeceksin. Kısacası her şey sende bitiyor sevgili okurum. Birazcık daha sabır lütfen. Bununla beraber, arkadaş ortamında tatsız bir tartışma yaşanabilir. Bu tartışmadan sonra insanların gerçek yüzünü görecek ve artık kimin hayatında kalıp kimin kalmayacağına karar vereceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bu sıralar çok mu dalgınsın sevgili okurum? Geçmişin izlerini hala üzerinde taşıyorsun ve önüne bakamıyorsun. Bu durumun farkındasın ve bir şey yapamıyorsun. Lütfen olabildiğince önüne bakmaya çalış olur mu? Bununla beraber, aile içinde alacağınız çok güzel bir haber var. Bir süredir beklediğiniz bu haber, sonunda yüzünüzde güller açtıracak :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Son zamanlarda kafanı kurcalayan çok fazla şey var gibi geldi bana. Bunlara cevap bulmak istiyorsun fakat bulamıyorsun. Tam buldum diyorsun ama aklınla kalbin arasında sürekli gidip geliyorsun. Bana soracak olursan kendini biraz hayatın akışına bırakmalısın. Bir süre sonra bakmışsın, cevaplar net bir şekilde karşında duruyor sevgili okurum. İnan bu hayat kendimizi üzmek için fazla kısa.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Aşk hayatında bazı sıkıntılar yaşadığını görebiliyorum. Fakat içine attığın ve bastırdığın duygularını artık dışa vurma zamanı geldi. Çünkü seni günden güne yıpratıyor. Bununla beraber, kalabalık bir ortama girebilirsin bugünlerde. O ortamda tüm gözler senin üstüne dönecek ve bir kişinin dikkatini gereğinden fazla çekeceksin. Yoksa bir aşk üçgeni mi doğuyor? Aman diyeyim :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir konuda yardıma ihtiyacın olacak ve seni seven insanları bir anda yanında bulacaksın. Bugüne kadar çok güzel insanlar biriktirmişsin. Senin adına çok ama çok mutluyum! Bununla beraber, maddi açıdan rahata ereceğin bir dönem seni bekliyor. Ee, artık bunu hak etmiştin :) Biraz da kendini şımartma zamanı.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Sen o kadar iyi niyetlisin ki etrafındaki insanların sana karşı olan kötülüklerini görmüyorsun bile. Ah benim saf kalpli okurum! Keşke herkes senin gibi olsa...Bugüne kadar istediğin bazı şeylerin neden elinden kayıp gittiğini hiç düşündün mü? Diğer insanları üzmek istemiyorsun da ondan! Şimdi böyle dedim diye kendine kızma sakın. Sen o güzel kalbinle hakkında en hayırlısına kısa sürede kavuşacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Önümüzdeki günlerde kutlama yapılan bir yere gideceksin. Orada karşılaşacağın birisiyle ileride yine yollarınız kesişecek. Bence bu kişiye bir şans vermelisin :) Bununla beraber, kariyerinde birtakım sıkıntılar yaşıyorsun. Aklındaki hedeflere bir türlü ulaşamamışsın. Fakat bunun için de harekete geçmiyorsun sanki. Artık biraz cesur olmaya ne dersin? Kaybedecek hiçbir şeyin yok!

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Hiç beklemediğin bir anda hayatında çok güzel gelişmeler olacak. Beklemediğin bir kişiden alacağın haber, seni havalara uçuracak! Merak etme, ilişki anlamında da artık gönlüne göre güzel gelişmeler yaşayacaksın. Artık bu konuda kendini rahatlatmanı ve akışa bırakmanı tavsiye ederim. Bununla beraber, sağlığını da biraz aksatmış ve bunun da acısını çekmeye başlamışsın. Aman dikkat diyorum!

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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