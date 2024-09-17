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Tarot Falına Göre 18 Eylül Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Eylül Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
17.09.2024 - 18:02

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Eylül Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bazı konularda umutsuzluğa sürüklenmişsin son günlerde. Bu durumdan çıkmak için ihtiyacın olan şey ise etrafındaki insanlarla görüşmek. Değer verdiğin insanlarla yapacağın fikir alışverişi, hayatına yeni bir bakış açısı kazandıracak.

Ayrıca bugün ufak bir kazaya karşı uyarmak istiyorum seni. Yaşayacağın bu minik olay, hayatının ne kadar kıymetli olduğunu anlamanı sağlayacak. Artık kendine daha fazla yüklenmemelisin.

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Senin bugün resmen sabrın sınanıyor! Bir oradan bir buradan herkes canını sıkmaya yemin etmiş. Özellikle iş yerinde oldukça stresli dakikalar yaşıyorsun. Motivasyonuna tekrar kavuşmak için biraz rahatlamaya ihtiyacın var.

Gün sonunda ise partnerinden çok büyük bir sürpriz alacaksın. Bu sürpriz, senin ayaklarını resmen yerden kesecek. Senden şanslısı yok!

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda kendini biraz daha güçsüz ve halsiz hissediyorsun. Bunda havaların da etkisi olduğunu unutmamalı, kendine bu kadar yüklenmemelisin. Yakın çevrenden birkaç kişiyle yapacağın konuşmalar senin modunun yükselmesinde çok büyük rol oynayacak.

Bugün gireceğin bir ortamda tanışacağın biri var. Bu kişiyle aranda ufak bir enerji uyumu yaşanacak. Bu uyum, ilerleyen günlerde artabilir.

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Kariyerinde yaşadığın yoğun dönem seni bi' hayli yormuş. İş yerinde bütün sorumluluklar sana yüklenmiş. Senin bu dönemde yeni bir iş arayışında olduğunu görüyorum. Senden biraz daha sabırlı olmanı ve yolun sonunda mutluluğun seni beklediğini söylemeliyim.

Ailenle geçireceğin güzel bir an sana çok iyi gelecek. Bu nedenle ufak bir zamanını da onlara ayırmayı ihmal etme. Aşk hayatında yeni başlangıçlara hazırlıklı hissetmiyorsun. Ama senden uzun zamandır etkilenen ve senin için uygun anı bekleyen birisini görüyorum!

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Ufak çaplı sağlık sorunları yaşıyorsun. Bunlar ciddi sorunlar değil. Mevsim geçişlerinde kendine biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Eğer sağlığına önem vermezsen, kötü geri dönüşler yaşayabilirsin. 

Güzel bir ilişkinin başında olduğunu görüyorum. Aklında bazı soru işaretleri var. Güvenip güvenmemek konusunda emin olamıyorsun. Bu hisler biraz daha sürecek. Fakat sonunda, senin için en doğru olan sonuca ulaşacaksın.

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Ailesel sorunlarından kaçmaya çalıştığın bir gün. Her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata adım atmak istiyorsun. Fakat sen kaçtıkça o sorunlar peşinden gelmeye devam ediyor. Bu dönemde ailenle konuşmalı, sorunların çözümü için aktif rol almalısın. 

İş hayatında altına gireceğin sorumluluklar seni biraz yorabilir. Bu sorumluluklarını yerine getirdiğinde ise mükafatlandırılacaksın. Sadece biraz daha sabretmeli, işlerini layıkıyla yerine getirmelisin.

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Geçmişine çok fazla takılı kalmışsın. Bazı pişmanlıklar, geleceğe doğru adım atmanı da engelliyor aslında. Bugün bu korkulardan sıyrılmak için doğru anı yakalayacaksın. Atacağın cesur bir adımla, hayatında büyük bir değişiklik yapman an meselesi.

Bugün, aşk hayatının da biraz kaoslu geçtiğini görüyorum. Bunu düzeltmek ise tamamen senin elinde. Bir şeyleri kafana takmamayı öğrenmelisin. Bugüne kadar hep verici olmuşsun, artık biraz da alıcı olmalısın.

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Ne yapacağına pek karar veremediğin, kendini hep arafta hissettiğin bir dönemdesin. Gün oluyor pek bi enerjiksin, gün oluyor kılını kıpırdatacak halin yok. Bugünü de kendine ayırmalı, sakin bir gün geçirmelisin. Düşüncelerini toparladığında enerjinin de yerine geldiğini hissedeceksin.

Bugün, ailenden birisi senin yardımına ihtiyaç duyabilir. Ona yardım eli uzatmayı, maddi manevi destek olmayı ihmal etme sakın. 

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzun zamandır aklında birisi var. Bu kişiyle ilgili hayaller kurmaktan kendini bir türlü alamıyorsun. Gece yatıyor onu düşünüyor, sabah kalkıyor onu düşünüyorsun. Bana kalırsa, kısa süre içinde bu kişiyle yeni bir ilişki doğacak aranızda. İlişkiniz köklenecek, birbirinize olan bağlılığınız artacak...

Bugünlerde yaşadığın maddi durumlar seni biraz düşürmüş. Neyse ki bu durumdan en kısa süre içerisinde kurtulacaksın. Bu dönemde ailenden birinin desteğini alabilirsin. Yardım eli uzatan insanları artık reddetme.

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Beklemediğin birinden alacağın bir haber var. Bu haber seni biraz düşündürebilir. Geçmişe gidecek, bazı hatalarınla yüzleşeceksin. Geçmişindeki bir insanla yeniden karşı karşıya gelebilir, içinizde kalan bütün duyguları ortaya dökebilirsiniz. Bu yüzleşme hayatında yepyeni bir pencere açacak.

Kariyerinde sana verilen sorumlulukları biraz daha benimsemen gerekli. Eğer başarabileceğine inanırsan, her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başlayacak.

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugünlerde kalbini herkese kapatmışsın. Kendine yepyeni bir hayat kurma peşindesin. Bana kalırsa, oldukça başarılı da gidiyorsun. Kariyerinde gayet güzel ilerlemeler görüyorum. Öyle ki iş arkadaşların artık seni kıskanmaya, başarının nedenini merak etmeye başlamış. Onlara yeni planlarından bahsetmezsen iyi edersin. 

Yalnız bu dönemde, seni üzen kadar seni seven insanları da hayatından çıkarmışsın. Onları biraz kırmışsın. Sevdiğin kişilerle aranı düzeltsen iyi edersin.

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

İçinde olduğun sıkıntılı sürecin artık sonu görülüyor. Bugünden itibaren şanslı günlerinin başladığını görüyorum. Havalar karamsar gitse de senin içinde güneşler açıyor resmen. Kariyerinde yükselişe geçiyor, arkadaşlarınla aranı düzeltiyorsun.

Fakat bugün, özellikle sağlığına dikkat etmen gerekli. Vitaminlerini almayı, ellerini sık sık yıkamayı unutma. Beslenmene de dikkat et. Sen bize daha çok lazımsın!

Yarın yine görüşmek üzere. ❤️

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