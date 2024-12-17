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Tarot Falına Göre 18 Aralık Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Aralık Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
17.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Aralık Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Arkandan konuşan insanların haberini alacağını görüyorum. Gün içinde karşılaşacağın bu durum canınını sıksa da çok fazla tepki vermemeni, olabildiğince sakin davranmanı rica ediyorum. Böylece sen kendini üzmemiş, insanların da gçerk yüzüyle tanışmış olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, alacağın iyi bir haber sayesinde günün ilk saatlerinden itibaren enerjin oldukça yükselecek. Aradığın motivasyon sonunda bulundu. kariyerinde yükselişe geçeceğin dönem de tam olarak bugün başlıyor. O halde bu güzel enerjini çalışmalarına ayırmaya ne dersin? Bununla birlikte, maddi olarak biraz da olsa rahatlayacağın bir döneme gireceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar arkadaşlarını çok özlediğini hissediyorum. Bu yüzden de gün içinde arkadaşlarınla bir plan yapabilirsin. İçinde bulunduğun ruh halinden çıkman için bu plan sana çok iyi gelecek. Yapacağınız konuşma enerji olarak seni oldukça yükseltecek. Gün içinde biraz baş ağrısı yaşayabilirsin. Lütfen biraz uykuna dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Üzülerek söylüyorum ki bugün bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bugün elinden bir şey gelmiyor gibi hissedebilirsin. Bence kendi kabuğuna çekil ve biraz sabırlı ol. Zamanın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Eminim zaman da senin yaralarını saracak. Hatta yaralarını saracak bir insanı çıkartacak karşına.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bu aralar, çevrendeki insanları tek tek elemeye başlamışsın ve gördüğüm kadarıyla durumdan da oldukça memnunsun. Bundan bir iki hafta öncesine kadar herkesle yakın olduğun ve zaman geçirdiğin için kimin gerçek arkadaşın olduğunu anlayamamışsın. Ne derler bilirsin, çok arkadaşı olanın aslında hiç arkadaşı yoktur!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün ya da yarın, isim olarak bildiğin ama birebir olarak tanışmadığın birisiyle iletişime geçeceksin. Bu kişiyle aranızda farklı bir kimya oluşacak. Bu kişinin sözleri, düşünceleri bence seni fazlasıyla etkileyecek. Kendini yeni bir aşka hazır hissediyor musun?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Yakın çevrende sana çok iyi gibi davranan ama her konuda eksiklerini başkalarına anlatan biri var. Bu insana çok güvensen de gün içinde yaşanacak bir olay ile gerçekleri görebileceksin. Ayrıca bu sıralar ailenle aranın biraz kötü olduğunu görüyorunm. Bu durum senin profesyonel hayatını da etkiliyor ister istemez. Birisinden yardım almaya ne dersin?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bu aralar, artık kafanı boşaltmak ve kendi hayatına odaklanmak istediğin bir dönemden geçiyorsun. Bence hafta sonunda güzel bir plan yapabilirsin. Yeni yıl öncesi minik bir kaçamak sana çok iyi gelecek. Maddi konularda ise biraz daha dişini sıkman gerekiyor. Kısa sürede belin doğrulacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Bir süre önce maddi konuda sıkıntıya girmişsin ve bir daha da toparlayamamışsın. Yakın zamanda eline geçecek olan bir miktar parayı güzel değerlendirmeni istiyorum. Yeni yıl dileklerini yazmaya başladın mı? Bugün, bu planlar için iyi bir fırsat olabilir!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçtiğimiz günlerde arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma yaşamışsın. Bana soracak olursan haklı olan taraf sensin. Geçmişte de benzer durumlar yaşamışsın sen. Bence artık kendinle ilgili bir karar alma zamanı geldi. Sanırım insanlara 'hayır' demeyi öğrensen iyi edersin...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kariyerin konusunda bazı sıkıntıların var gibi geldi bana. Bu süreçte senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Sabırlı olacağın tek konu kariyer değil. Aşksal konularda da bu sıralar biraz durgunsun. Fakat yeni yılın gelmesiyle, sen de yepyeni bir sayfa açacaksın.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, geçmişte aldığın kararları sorguladığın bir gün olabilir. Bu kararla ilgili çıkmaza düştüğün noktada da çevrenden birisiyle konuşmak isteyebilirsin. Bana göre bu konuşma, kararla ilgili atabileceğin en mantıklı adımlardan bir tanesi olacak. Bunun yanında, hayatında yeni bir süreç başlıyor. Artık korkularının üzerine gittiğin ve yeni insanlarla tanıştığın günler seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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