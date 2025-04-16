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Tarot Falına Göre 17 Nisan Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Nisan Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
16.04.2025 - 23:35

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Nisan Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Geçtiğimiz günler senin için oldukça yoğun ve yorucu bir şekilde geçmiş ancak bugünden itibaren artık yavaş yavaş ferahlayacağını söyleyebilirim. Daha doğrusu değişime ayak uyduracaksın desem daha iyi olur gibi. Hatta kendini çok daha iyi hissettiğini fark edeceksin. Bununla birlikte, rahatladığın süreçte birisine yardım etme ihtimalinin de olduğunu görüyorum. İnsanın insana yardım etmesi ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili okurum? Sen de doğru olanı yapıyorsun. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir süredir, eskiden olduğun kişiye dönmek için bazı fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalmışsın gibi geldi bana. Ancak bu, sadece senin değil aynı zamanda etrafındaki insanların da yerine getirmesi gereken bir şeymiş. Bu süreçte, etrafındaki kişilerin senin kadar duyarlı olmadığını gördükten sonra da içten içe sinirlendiğini görüyorum. Haklı olduğunu söyleyebilirim. Bence bu konuda biraz daha kendini rahatlatmalı ve akışına bırakmalısın. Aksi takdirde sinirlenmeye devam edeceksin haberin olsun. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Kartını görür görmez ne kadar iyi niyetli biri olduğun konusunda çok güzel bir enerji aldım ancak maalesef etrafındaki çoğu kişi, sahip olduğun bu yapını hak etmiyor diyebilirim. Ne yaparlarsa yapsınlar 'hayır' diyemeyeceğini bildikleri için işlerin suyunu çıkarıyorlar gerçekten. Keşke herkes senin gibi olsa sevgili okuyucum. Bana soracak olursan, bu insanları hayatından çıkarmalı ve onlarsız devam etmelisin. İnan bana, bu şekilde olması senin için daha iyi. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Eskiden iletişim kurduğun kişiyle tekrar bir araya geleceksin gibi geldi bana. Uzun süredir iletişim kuramadığın bu kişiyle tekrar görüşmek sana fazlasıyla iyi gelecek ve o kişiyi ne kadar özlediğini de anlayacaksın. Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor diyebilirim. Eline bir miktar para geçecek ve bu parayla uzun zamandır istediğin o eşyayı alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Genel olarak, sahip olduğun enerjiden dolayı diğer insanlarla fazlasıyla güzel bir etkileşim yakaladığını görüyorum. Tabii bu özelliğin, kritik anlardaki anı kurtarmana fazlasıyla yardımcı oluyor. Valla çok şanslı olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Birtakım mide sorunları ile karşılaşabilirsin. Sağlıklı beslenmeyi ihmal etme lütfen. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süre önce, hoşlandığın birisi olduğunu görüyorum. Aslında bu kişiyi önceden tanıyormuşsun ancak hislerinin farklı bir şekilde olduğunu çok yakın zamanda fark etmişsin. Bakalım neler yaşanacak? Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma, bir tık uzağındayım. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Başarılarının devamını dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süre öncesinde iş hayatınla ilgili bazı farklılıklar yaşadığını görüyorum. Başta bu duruma alışabileceğini düşünmüşsün ve bir miktar da olsa bunu yerine getirmişsin ancak bu düzen, maalesef onlarca kat fazla yorulmana sebep olmuş. Bugün, tekrar ayağa kalkacağın ve emin adımlarla birlikte sorumluluklarını yerine getireceğin bir gün olacak. Başaracağına inancım tam! Hepimiz böyle anlar yaşayabiliyoruz, önemli olan tekrar ayağa kalkabilmek. Pes etme, durmak yok! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Çevrendeki insanların ne düşündüğünü umursamadan, daha doğrusu bu düşüncelerin hayatını etkilemesine izin vermeden bir hayat yaşadığını görüyorum. Yani çoğumuzun yaşadığı mahalle baskısı olayından kendini arındırmayı başarmışsın. Öncelikle seni tebrik ediyorum ve hayatının geri kalanında da bu şekilde devam ettirmeni diliyorum. Bununla beraber, yakın zamanda aşk hayatında bazı değişiklikler olacak gibi geldi bana. Beklemede kal. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Şu sıralar, maddi olarak somut harcamaların olmamasına rağmen eline gelen paranın çabucak bitmesinden dolayı sıkıntıya girdiğini görüyorum. Emin ol ben de senin gibi elimdeki paranın nereye gittiğini anlayamıyorum. Bununla beraber, geçmişinde olan birini çok özlediğini görüyorum. Biraz daha 'an' a odaklanmanı istiyorum senden. Aksi takdirde kendini olumsuz anlamda etkilemeye devam edeceksin. Başaracağını biliyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Çevrende güçlü bir kadının olduğunu ve bu kadının seni olduğun yerden çok daha yukarılara taşımak istediğini görüyorum. Sana çok değer veren bu kadın ile uzun bir görüşmeniz olacak ve sana fazlasıyla iyi gelecek. Bu kişinin isminde de 'A' harfi olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber, dış görünüşün ile ilgili bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorsun ancak çok da cesaret edemiyorsun. Bence artık adım atmanın vakti geldi, ne dersin? Beğeneceğine eminim :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar ilişki konusunda kendini geriye çektiğin için eskiden yaşadığın ilişkileri düşünmeye başlamışsın gibi geldi bana. Bu süreçte ise daha çok kendi hatalarına odaklandığın için bütün suçları kendinde bulmaya başlamışsın. Bu şekilde düşünerek hayatına devam etmen seni olumsuz anlamda etkileyebilir. Biraz daha dikkat etmeni istiyorum senden. Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Sen bunlara aldırış etme ve hayatını yaşa olur mu? Bırak onlar konuşup dursun :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar, kendini bunalmış ve çaresiz hissediyorsun gibi geldi bana. Kafandaki soru işaretleri yüzünden birtakım şeylerin içini yiyerek bitirdiğini düşünüyorsun. Bugünden itibaren, hayatındaki bazı olaylara karşı bakış açını değiştireceğini ise söylemeden edemeyeceğim. Bu değişiklik, hayatının dönüm noktası olacak diyebilirim. Bununla beraber, uzun zamandır beklediğin o iş teklifini de yakın zamanda alacaksın. Başarılar diliyorum! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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