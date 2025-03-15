Tarot Falına Göre 16 Mart Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçmişte birini kırdığını ve bu davranışı çok daha sonra fark ettiğini görüyorum. Aslında başta senin gösterdiğin tavrın o kadar da ağır olmadığını düşünmüşsün, ancak sonrasında oturup kendini sorguladığın zaman hata yaptığını anlamışsın. Bana soracak olursan, bu konuda daha da geç olmadan adım atman gerekiyor. Sonuçta her insan hata yapar değil mi? Önemli olan bu farkında olarak davranabilmek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️