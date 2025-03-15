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Tarot Falına Göre 16 Mart Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Mart Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
15.03.2025 - 20:45

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Mart Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Hayatın boyunca sürekli yanında olduğunu düşündüğün birisiyle bir süredir ayrı kalmışsınız ve artık sanki onun etkisini üstünde hissetmiyormuş gibi düşünüyorsun ancak o kişinin,  şu an olduğun kişiye fazlasıyla katkı sağladığını söyleyebilirim. Bu konuda yalnız olduğunu düşünmemeni aksine oldukça şanslı biri olduğunu bilmeni isterim. İnan bana, çok yakında kavuşacaksınız. Dilerim, her şey gönlüne göre olur sevgili okuyucum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Geçmişte birini kırdığını ve bu davranışı çok daha sonra fark ettiğini görüyorum. Aslında başta senin gösterdiğin tavrın o kadar da ağır olmadığını düşünmüşsün, ancak sonrasında oturup kendini sorguladığın zaman hata yaptığını anlamışsın. Bana soracak olursan, bu konuda daha da geç olmadan adım atman gerekiyor. Sonuçta her insan hata yapar değil mi? Önemli olan bu farkında olarak davranabilmek. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son günlerde havalardan dolayı fazlasıyla gergin olduğunu görüyorum. Kendini biraz rahatlatmanı istiyorum senden. Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bana soracak olursan eğer, bu kişiyi en kısa zamanda hayatından çıkarmalısın. İsminde 'A' harfi olan bu kişi, senin kötülüğünü istiyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son zamanlarda, arkadaşlarından biraz uzaklaşmış olsan da iletişimi tamamen koparmadığını görüyorum. Gün içinde fazlasıyla yoğun olduğun için bu durumun eksikliğini çok yaşamıyorsun ancak gün içinde, sanki bir arkadaşının sana ihtiyacı varmış gibi hissedebilirsin. Bana kalırsa, bu arkadaşınla iletişime geçerek ufak bir kontrol yapabilir ve onun yanında olabilirsin. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor diyebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün ailenle ilgili birtakım problemler yaşayabilirsin. Ailenin seni çok fazla sıktığını düşünüyor olabilirsin ancak sonrasında, aslında senin iyiliğin için böyle davrandıklarını anlayacaksın. Bu sebeple onlara biraz daha ılımlı yaklaşman gerekiyor. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Uzun zamandır hayalini kurduğun o iş teklifini alacaksın. Başarılar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Artık yeni aşklara yelken açman gerektiğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Etrafında sürekli kavga ve kaos yaşandığını görüyorum. Artık bu durumdan sıkıldığını ise kartı açar açmaz hissettiğimi söyleyebilirim. Bunu engellemek için de, uzun süredir eksikliğini yaşadığın gönül işlerine doğru yönelmeni tavsiye edebilirim. Bu konuda cesur adımlar atmalısın. Bence çok mutlu olacaksın. Bakalım neler yaşanacak? Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Kimin ne dediğini çok önemsememen ve tamamen kendi isteklerinle yaşaman gerektiğini düşündüğün bir gün olacak diyebilirim. İnsanları biraz daha az düşünmelisin bence, ne dersin? :) Bununla beraber, gün içinde alacağın haber sonrasında olması gerekenden çok daha fazla üzüleceğini görüyorum. Bu durumu ise tamamen duygusal yapına bağlıyorum. Bu konuda biraz daha güçlü durmanı istiyorum senden. Her zaman ayaklarını yere sağlam şekilde basmalı ve mantığını devreye sokmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Neden olduğunu tam olarak anlayamadım ancak bu dönem kendini hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissediyorsun. Motivasyon konusunda büyük sorunlar yaşadığın bu günlerin artık geride kalacağını ve tekrar motivasyonunu kazanacağını söylemek istiyorum. Biraz sabırlı olmalısın. Her şey yoluna girecek. Bununla beraber, son dönemlerde yaşadığın bazı sorunlar enerjini fazlasıyla düşürmüş. Bu konunun da yoluna gireceğini söyleyebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Kartı açar açmaz aldığım enerjiye göre aklımdan geçen ilk cümle 'Kim bilir nasıl sorunlarla uğraşıyorsun sen' oldu. Çevrende ise bunu görebilen nadir insanlar var ve sen de artık bu insanlarla bağlarını kuvvetlendirmek istiyorsun. Kıymet bilen insanlarla olmak önemli. Bununla birlikte, sorunlarını çözmek için yalnız kalman gereken bir döneme girdiğini de belirtmek istiyorum. Belki bu süreçte terapiye başlamak da senin için güzel bir adım olabilir. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Geçmişte, döneceğinden adın gibi emin olduğun birinin seni yanıltması fazlasıyla etkileyici olmuş gibi geldi bana. Aslında daha öncesinde birkaç kez ayrılığınız olmuş ancak geldiğiniz son nokta hep birbiriniz olmuşsunuz. Bu konuda yine aynısını yaşayacağınızı düşünürken tam tersi olması karşısında da haliyle uzun bir süre etkisinden çıkamamışsın. Bu süreçte güçlü durmanı ve hayatına devam etmeni istiyorum senden. İnan bana, hayatına çok daha iyileri girecek. Bana güven. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugüne kadar arkadaş ortamında sürekli bir değişim olduğunu görüyorum. Aslında başta bu duruma çok fazla takılıyormuşsun ancak sonrasında böyle yaparak sadece kendini üzdüğünün farkına varmışsın. Zaten gitmeye meyilli olan birini ne kadar süre hayatında tutmaya devam edebilirsin ki? Sen en iyisi kendini rahatlat ve bazı şeyleri oluruna bırak. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum senden. Özellikle oruç tutuyorsan iftar ve sahur arasında bol su tüketmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son derece yoğun geçen bir haftanın ardından artık nihayet kendine de vakit ayırmaya başlayabileceksin. Bu durum, sana oldukça iyi gelirken bir yandan maddi olarak dikkatli olman gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Elinde olan paranın değerini bilmezsen sonrasında oldukça sıkıntıya gireceksin. Bununla beraber, tüm arkadaş çevren ile ilgili bir düzenleme yapabileceğini görüyorum. Çok da iyi yapıyorsun. Güzel günler pek yakın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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