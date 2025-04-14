onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 15 Nisan Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 15 Nisan Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
14.04.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 15 Nisan Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Geçmişte, hayatın için bazı istek ve dileklerde bulunduğunu görüyorum ancak çok uzun bir süre boyunca istediğini elde edemediğin için hevesini ve sabrını kaybetmişsin. Neyse ki sana çok güzel haberlerim var :) Nisan ayı senin için harika geçecek. Bu ayın ortasından itibaren, yani bugünden itibaren hayallerinin bir bir gerçekleşmeye başladığını göreceksin. Senin adına çok heyecanlıyım!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

'Yıldızlara bak, biz küçüktük.' Nedense kartını açar açmaz bu şarkının sözleri çınladı kulağımda. Sanırım bugünlerde geçmişe bir özlem duyuyorsun ve yeniden o günlere dönmek için can atıyorsun. Hatta bunun için eski sevgiline bile mesaj atmayı istiyorsun içten içe! Aman diyeyim...Sen aslında o kişiyi değil, sadece o hisleri özlüyorsun. Emin ol bu hisleri sana yaşatacak çok daha iyi bir insan çıkacak karşına. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişinde seni üzen o kişiyi yavaş yavaş düşünmeyi bıraktığını görüyorum. İnan senin adına çok çok mutluyum. Bu kişiden kimseye de hayır gelmezdi zaten :) Kendini hayatın akışına bıraktığın anda güzelliklerin seni bulmaya başladığını göreceksin. Hayat, tam olarak hayallerindeki gibi bir insanı getirecek sana. Ayy, senin için çok heyecanlıyım!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, geçmişe göre daha yoğun bir dönemden geçtiğini görüyorum. Haliyle fiziksel ve ruhsal olarak yoruluyorsun. Bunun bir dönem daha süreceğini söyleyebilirim. Fakat sonrasında çok güzel günler seni bekliyor olacak! Emin ol, her yorgunluğuna değecek. Ayrıca belirtmek isterim ki hayatında seni çok seven birisi var. Ama sen bu kişiye pek de değer vermiyorsun. Acaba aranızda yaşanacak bir olay, ona olan bakış açını değiştirebilir mi?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Çok uzun bir süredir elde etmek istediğin bir şey olduğunu ancak maddi durumlardan dolayı sürekli ertelemek zorunda kaldığını görüyorum. Yakın zamanda eline geçecek olan bir miktar para var. Bu parayı hayallerin için ayırmaya ne dersin? :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişiklikler olacağını görüyorum. Aslında tam olarak değişiklik demek doğru olmaz. Eskilerden birisi ani bir dönüş yapabilir sana. Bakalım aranızda neler yaşanacak?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçmişte, bazı insanlarla iyi anlaşmışsın ancak sonrasında aslında herkesin çıkar ilişkisinde olduğunu fark etmişsin. Üzülerek söylüyorum ki yine benzer bir farkındalık yaşayacaksın. Bence insanların özünde pek de iyi olmadığını anlama zamanın çoktan geldi :) Ayrıca bugünlerde bir işe başlamak için zorlandığını görüyorum. Sadece bir adım atsan gerisi çok daha kolay olacak inan bana. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Hayatına güçlü bir erkek karakteri girecek diyebilirim. İmparator kartı başka ne anlama gelebilirdi ki? Bu karakter, aşk yaşayacağın kişi veya yakın bir arkadaşın olabilir. Ne olursa olsun bu kişinin senin hayatında pozitif etkileri olacağını görüyorum. Ayrıca, aile içindeki minik sorunlar da artık yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Gerisi de çorap söküğü gibi gelecek zaten :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, arkadaşlarından biriyle aranda bazı çekişmeler yaşayabilirsin. Maalesef haklıyken de haksız duruma düşebilirsin. Bunu engellemek için sinirlerine hakim olmaya çalış. Ayrıca aşk hayatında seni zorlayan bazı durumlar var. Bu durumları karşılıklı konuşup halletmeye ne dersiniz? Sizin çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Geçmişte, aslında yapın ile alakası olmamasına rağmen bazı radikal kararlar almışsın. Sanırım şimdilerde de bunun acısını çekiyorsun. Bana soracak olursan pişman olmakta biraz haksızsın. Sonuçta aldığımız kararlar bizi biz yapıyor. Eğer o kararı almasaydın, bugün olduğun sen olamayacaktın. Ne yaparsan yap sonunda hep 'iyi ki' demeye bak! İyi düşün, iyi olsun. Benim sana güvenim sonsuz.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda, etrafındaki insanlarda bir değişiklik var sanki. Nasıl desem, hepsi senin kötülüğünü istiyor gibi hissediyorsun. Bence haksız da sayılmazsın. Etrafındaki çok insan var fakat hiçbirisi de güvenilir değil. Kendini korusan iyi edersin. Bununla beraber, ailenden birinin sana sürpriz yapacağını söyleyebilirim. Bu sürpriz seni mutluluktan havalara uçuracak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar, hem soyut hem de somut sebeplerden dolayı çok fazla bunalmışsın. Bana soracak olursan aslında bir tatili hak ediyorsun. Dişini biraz daha sk sevgili okurum. Seni çok güzel günlerin beklediğini biliyorum. Bununla beraber, geçmişe çok takılı kaldığını görüyorum. Bu şekilde ise geleceğe dair planlar yapman zorlaşıyor. Bence yakın bir noktada kendini sorgulaman gerekiyor artık :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, yüklerini üzerinden atacağın ve rahatlayacağın bir gün olacak diyebilirim. Bol bol dinlendikten sonra ise tekrar tempolu hayatına devam edeceksin. Merak etme, oldukça enerjik olacaksın ve günlerin yorucu değil aksine çok verimli geçecek. Bununla birlikte, aşk hayatında büyük gelişmeler olacakmış gibi geliyor bana. Sanırım o uzun aşk orucun sonunda bozuluyor :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın