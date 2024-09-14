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Tarot Falına Göre 15 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 15 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 15 Eylül Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Dokuzlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Dokuzlusu"

Kendini son zamanlarda köşeye sıkışmış hissediyorsun. İkili ilişkilerde de aile ilişkilerinde de çıkmaza girmişsin. Bu süreçte yakın bir dostunun desteğini almak sana çok iyi gelecek.

Bununla beraber, kariyerinde kurduğun bazı hedefler için yeni hafta bereketli gelecek. Senin elinden her iş gelir unutma. Bu hafta kendini ispatlama zamanı.

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kule"

Seçtiğin Kart; "Ters Kule"

Hayatınla ilgili bazı radikal kararlar alacağın bir gün olacak. Bir süredir kendini ve çevreni boşlamışsın. Eşini, sevgilini ihmal etmişsin. Bu durum ise seni yalnızlığa sürüklemiş. Kendini biraz daha açmaya bak. Hayatında her şeyin kötü olmadığını fark edeceksin.

Bununla beraber, arkadaş ortamından biriyle bir telefon görüşmen olacak. Aniden, Pazar günü için bir plan yapabilirsiniz. Bu etkinlik sana son derece iyi gelecek ve yeni biriyle tanışma fırsatı yakalayacaksın. Bu kişi sana sürprizlerle gelecek...

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Son zamanlarda çevrende sürekli bir kaos, sürekli bir dram yaşanmış. Sen de bu stresli durumlarda çok yorulmuşsun. Bugün kendine özel bir alan yaratmak ve sakin kalmak istiyorsun. Fakat son anda haberin olan bir plan, senin yalnız kalma düşüncelerini sekteye uğratacak. 

Bununla beraber, yeni tanışacağın biri ile enerjiniz çok güzel tutacak. Kaderinizin bir noktada kesiştiğini görüyorum. Bana kalırsa, bugün en şanslı günlerinden birini yaşıyorsun.

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Kraliçesi"

Son zamanlarda resmen iyilik meleğisin! Herkese yardımcı olmaya çalışıyorsun. Maddi, manevi ihtiyacı olanların yanındasın. Bu durum, etrafında iyi insanlar biriktirmene ve senin de kötü zamanında onların sana destek olmasına vesile olacak. 

Bununla beraber, maddi olarak girdiğin sıkıntılı dönem geride kalıyor. Eline toplu bir para geçebilir. Bu paranın kıymetini bil, yatırımda kullanabilirsin.

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

İş ortamında senin arkandan konuşan ama sana iyi gibi davranan birisi var. Planlarını paylaşıyor, ona güveniyorsun. Fakat bu kişi senin arkandan işler çeviriyor. Bana soracak olursan polemiğe girmene bile gerek yok. Gerçekler geç olmadan ortaya çıkacak.

Bununla beraber, ailenden biriyle ufak bir tartışma yaşanmış. Neyse ki bugün, ailenizdeki buzlar eriyecek.

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Ters Şeytan"

En son ne zaman kendine vakit ayırdığını hatırlayamadığın bir dönemdesin. İş ya da okul nedeniyle çok yoğun zamanlardan geçiyorsun. Gelecek planları yapmaktan bugünü yaşamayı unutmuşsun. Biraz soluklanmaya ihtiyacın var. Pazar günü bunun için harika bir seçenek.

Bununla beraber, sevdiğin ya da hoşlandığın bir insandan bugün çok nazik bir geri dönüş alacaksın. Aranızdaki ilişki yeniden filizlenecek. Çok tatlısınız...

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Son dönemde kendini öylesine güçlü ve her şeyi başarabilir gibi hissediyorsun ki! Bugün buna bir yenisini daha eklenecek. Öz güvenin tavan yapacak. Enerjini doğru yerlere yönlendirmeyi unutma.

Bununla beraber, bazı sağlık sorunları baş göstermiş. Bu dönemde dişinle, başınla ilgili bazı problemler yaşayabilirsin. Stresten uzak durmalısın.

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Güç"

Seçtiğin Kart; "Ters Güç"

Yaratıcı konularda kendini biraz eksik hissetmişsin. Çevrendeki insanlarla kendini kıyaslamaya başlamışsın. Özellikle iş hayatında kendini geride hissediyorsun. Bana kalırsa, kendine biraz zaman vermeli, stres yapmamalısın.

Bununla birlikte, kalbindeki insana karşı yaşadığın ufak bir güvensizlik sorunu var. Bu durum seni daha da karışık bir duruma sokuyor. Her şeyi konuşarak çözebileceğini tekrar hatırlatmak isterim. Kendini bu kadar sıkmana hiç ama hiç gerek yok. 

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Geleceğinle ilgili bazı konuları hep geri planda tutmuşsun. Günlük eğlencelere dalmış, geleceği unutmak istemişsin. Artık onları da düşünmen gerektiğinin farkındasın. Yoksa iş işten geçmiş olacak. Adım atmak istesen de bir yararı olmayacak artık.

Bununla birlikte, geçmişten bir kişi hayatına yeniden girecek. Eski bir dost, hatta eski bir sevgili. Bu kişiyle ilişkinizin nasıl ilerleyeceğini ise sen belirleyeceksin.

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Kendini bugün nedensiz bir şekilde yalnız hissediyorsun. Aslında çevrende arkadaşların da var ama sanki kalabalıklar içinde tek gibisin. Kimse seni anlamıyor...Böyle hissetmenin sebebi ise kalbinde bir insanın olmaması. Pek yakında kalbinin birisi tarafından çalınacağını müjdeleyelim o zaman!

Bununla birlikte, birisinden çok büyük bir iyilik göreceksin. İş yerinde bir insan, hatta yöneticin olabilir. Bu iyilik, senin hayatında yepyeni bir sayfa açacak. Şanslı bir dönemdesin.

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugünü resetlenme günü ilan ediyorum. Bu hafta her yere sen koşturmuş, bütün işleri sen halletmişsin. Oldukça da yorulmuşsun. Bu sayede kafanın içindeki sesleri susturmayı başarmışsın. Fakat bugün güzelce dinlenmeyi, kafanı rahatlatmayı ihmal etme. 

Bununla birlikte, ailenden birisi senin desteğine ihtiyaç duyabilir. Bu kişinin zor zamanlarında senin nasıl yanında olduğunu unutma. Her şey yoluna girecek.

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Bakış açılarının uyduğu ve ortak hobilerinizi konuşabileceğiniz birine resmen hasret kalmışsın. Etrafındaki insanlardan sıkıldığını görüyorum. Neyse ki bugün yeni bir ortama gireceğin planın var. Burada yeni bir insanla muhabbet kurabilir, dostluğunuzu ilerletebilirsiniz.

Bununla beraber, sağlığınla ilgili bazı sorunlar yaşamışsın geçtiğimiz hafta. Bu hafta itibariyle kendine yeni sözler verdiğini, artık yeni bir hayatı benimsemek istediğini görüyorum. Bu kararında seni desteklediğimi bilmelisin. Hayallerinden vazgeçme, bedeninin ve ruhunun kıymetini bil.

Yarın tekrar görüşmek üzere, şimdiden iyi haftalar! 😇

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