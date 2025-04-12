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Tarot Falına Göre 13 Nisan Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 13 Nisan Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
12.04.2025 - 18:55

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 13 Nisan Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bu pazar günü bir anda olacak her şey! En sonunda yapmak istediğin işi yapacak, üstelik çok başarılı da olacaksın. Hayallerini gerçekleştirmek için adımlar attığın bir güne başlıyoruz. Her anı fırsata çevirmeli, tabii İstediğini elde etmeden de durmamalısın.

Başaracaklarına sen bile inanamayacaksın. Belki de yıkıldığın yerden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Falında adeta Dünya’nı değiştirecek bir mucize var! Belki de uzun zamandır bekliyorsun bunu, ama sonunda kavuşacak gibi görünüyorsun muradına. Ailenin genişlemesi ile hanene giren bu kişi minik bir bebek olabileceği gibi romantik bir aşık da olabilir. 

Günün sonunda seni çok mutlu edeceği, ayaklarını yerden bile keseceği ise aşikar.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Ruhunda var bir savaşçı, peki ne zaman çıkaracaksın onu dışarı? Falında bugün attığın adımların seni başarıdan başarıya götüreceği görünüyor. Bize soracak olursan, bu fırsatı kaçırma. “Ya Hep Ya Hiç” diyeren bir an önce harekete geç ki istediğini elde etmem kolay olsun.

Bu arada iş ise istediğin en alası seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Şansın sonunda dönüyor! Hem de öyle bir dönüyor ki her şey aynı anda senin oluyor. Fazla abarttığımızı düşünebilirsin ama bu pazar çalan telefonlar bizi haklı çıkaracak.

Yolunun bir anda açılması ile karşına çıkan fırsatları dikkatle değerlendir. Bu arada hemen de karar verme, çünkü peşi sıra gelen iş teklifleri ve romantik sürprizler arasında en iyisini seçmeye vaktin olacak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Biz diyelim bir melek, sen de bir Prens! Ama kalbini çalacak kişi pek yakınında biz söyleyelim de… Üstelik o en iyisi! İşi, gücü, aklı ve hatta güzelliği/yakışıklılığı ile göz dolduruyor. Hani derler ya sen de turnayı gözünden vuracaksın.

Onunla öyle bir aşk yaşayacaksın ki ne yerlere sığacaksın ne de göklere. Biraz şımartılmak da hiç fena olmaz gibi, hele de bu pazar günü gelen romantik teklifle! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bu hafta sonu bir geziye çıkarsan, sadece eğlenmekle kalmayacaksın. Uzun zaman önce kaybettiğin, bulmak için can attığın eski bir dostu da bulacaksın karşında. Bu tatlı tesadüfle hayatında beklediğinden çok daha fazla şey değişecek. Belki de eski dosttan yeni aşık olacak, kim bilebilir ki? 

Hadi hâlâ neyi bekliyorsun, güne erkenden başla da çık karşısına! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir hayal kur, bir dilek tut! Bak gör şıp diye olacak… İlkbahar ekinoksunun ilk dolunayı olan Pembe Ay ile birlikte içinden geçen gerçeğe dönüşecek. Aman ha bu dilek hakkını iyi değerlendir, çünkü bir şansın var. 

Bugün arzuhalin ne olursa ilkbahar bitmeden çalacak kapını. İyi bir niyet ile yola çıkmak, hayatına güzelleştirebileceği gibi olumsuz düşüncelere de dikkat et deriz ama! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Kendin için bir şey yapmanın tam zamanı. Harekete geçmen için karşına çıkan Ay kartı, ilkbahar ekinoksu ile hayatımıza giren Pembe Ay’ın olduğu bugün güçlü bir işaret gibi görünüyor. Yani bugün atacağın adımlar seni hedefine ulaştıracaktır. 

Kalıcı olmasını istiyorsan aşka da bugün başla, işe de bugün başla spora da! Tabi olumlu düşüncelerle hareket etmeyi unutma. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Şöyle güzel bir pazar kahvaltısına ne dersin? Erkenden güne başlayıp sosyalleşmeni sağlayacak bu etkinlik aynı zamanda Kaderin Çarkı’nı da döndürebilir. 

Hayatına renk katacak insanlar bugün hayatına girebilir, ufkunu açacak gelişmeler ve olaylar yaşanabilir. Hayata bir fırsat ver, bak gör nasıl güzel olacak günün! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Uzun bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Belki gerçek anlamda da bir yolculuk olabilir bu ama en önemlisi ruhsal manada bir yolculuğa çıkacaksın bugün. 

İçindeki seni keşfedecek, kalbinin derinlerine ulaşacaksın bugün. İşte bu sayede hayatının kontrolünü eline alacaksın ve ayakların yere sıkı sıkıya basacak. Cesaretin daim, kararın ise kesin olacak. Yani bugün bir karar verirsen, dönüşün olmayacak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Eteğindeki taşları dökmenin tam zamanı! Dertleri içine ata ata erittin kendini… Şimdi üzerindeki yüklerden kurtulmanın, bütün stresini atmanın ve senin olmayan sorunlarla uğraşmamanın zamanı.

Bugün falında Baş Rahip çıkmasının bir sebebi var. Kartlar sana “Senin zamanın geldi” diyor. İzin ver ruhun çiçek açsın, geçmiş de dertler de ardında kalsın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Neyi kutluyoruz? Kartında Denge çıkıyorsa, bugün bir de Terazi burcunda Dolunay meydana geliyorsa bunun bir sebebi var. Hayat sana kutlamanı gerektirecek bir şeyle gelecek. 

Güzellikleri karşılamak için sen de erkenden kalkmalısın bugün. İnançlarına sarılmalı, belki biraz da dua etmelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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