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Tarot Falına Göre 12 Eylül Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Eylül Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Eylül Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Sevdiğin bir insan ile yaşayacağın ufak bir tartışma var. Bu tartışma sonunda aranızı düzelteceksiniz. Son zamanlarda da içinize attığınız şeyleri konuşma ve çözme fırsatı yakalayacaksınız. Aslında bu tartışma, ikiniz için de güzel sonuçlar doğuracak.

Ailen ile yapacağın bir konuşma sana oldukça iyi gelecek. Motivasyon konusunda kendini son dönemlerde oldukça düşük hissediyorsun. Biraz silkelenmen gerekebilir. Bu hareket ise bir aile büyüğünden gelecek.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Arkadaşlarınla yaptığın bir plan bugün iptal olabilir. Bu durumda da tamamen moral bozmak yerine kendine vakit ayırmayı tercih edebilirsin. Sen de ne zamandır bunun için vakit kolluyordun. Tam da sırası!

Bununla beraber, geçtiğimiz günlerde stresli anlar yaşamışsın. Artık o kadar bunalmışsın ki bir yerlere kaçmak istiyorsun. Biraz kafanı dinlemek sana iyi gelecek. Şimdiden minik bir hafta sonu kaçamağı planlayabilirsin.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Kraliçesi"

Şansın son zamanlarda pek iyi gitmiyor. Sen de bu nedenle karamsarlığa düşüyorsun. İşinde, okulunda bazı şeyler isteğin gibi değil. Fakat kendine bu kadar yüklenirsen işlerini çözmen zorlaşacak. Ne kadar zor olsa da krizleri yönetmeyi denemelisin. 

Bununla beraber, maddi olarak bazı konularda kendini insanlara karşı yük oluyormuş gibi hissetmeye başlamışsın. Ailen, sevgilin, belki de arkadaşların. Bazı konularda önemli adımlar atmak için uygun bir gün olabilir. Biraz cesaretli ol.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Kraliçesi"

Kısa bir süre önce senden etkilenen birinin varlığını fark etmişsin. Bu kişi senin aklını kurcalıyor. Fakat bir adım atmaya ikinizin de cesareti yok. Bu durumu fark eden ortak bir arkadaşınız, ikiniz adına harekete geçebilir.

Bununla beraber, arkadaş ortamından biriyle aranızdaki bağlar bugün güçlenebilir. Bu da senin moralinin yükselmesine neden olacak. Bu kişi, senin geleceğinde önemli bir rol oynayacak.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Hayatının kontrolünü eline almak ve bu şekilde yaşamak istiyorsun. Son zamanlarda bu durum çok fazla kafana takılıyor ve bazı kararlar alman gerektiğini fark ediyorsun. Bugüne kadar etrafındaki insanların senin hakkında neler düşündüğüne çok fazla önem vermişsin. Artık bunun yorucu olduğunun farkına varıyorsun.

Bununla beraber, sana çok yakın gibi davranan ama sürekli arkandan laf taşımaya çalışan birisi var. Bu kişiye karşı oldukça dikkatli olman gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Ters Şeytan"

Son zamanlarda çevren sana yapmak istediklerin konusunda pek yardımcı olmuyor sanki. Hatta sana engel olmaya çalışıyorlar. İş yerindeki planlarını anlattığında her zaman 'ne gerek var' tepkisiyle karşılaşıyorsun. Sen ise bu duruma can sıkmak yerine daha da azimli bir şekilde ilerlemeyi seçmelisin.

Bununla beraber, senden kaynaklı olmayan bir konuyla ilgili yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Kendini ifade ederken oldukça sakin davranman çok ama çok önemli. 

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Karşına çıkacak ufak bir fırsat var. Bu fırsat seni olduğun yerden çok daha ileriye taşıyabilir. Bugün bunun haberini alabilirsin. Sen yine de dikkatli ol, bu güzel haberi herkesle hemen paylaşma!

Bununla beraber, arkadaş ortamından biriyle ufak bir görüşme yapabilirsin. Son zamanlarda hayatın koşuşturmacasından kendine ve çevrene pek önem vermemişsin. Bu görüşme sana oldukça iyi gelecek. Erteleme ve geçmişinle yeniden bir araya gelmenin tadını çıkar.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Güç"

Seçtiğin Kart; "Ters Güç"

Tüm zamanların en şanslı günlerinden birini yaşayacaksın. Bugün ne istesen bir şekilde olacak gibi. Sesli bir şekilde hayattan beklentilerini sanki olmuş gibi cümleler ile kurmak sana çok iyi gelebilir. Neler dilediğine ise dikkat et, büyük düşün!

Bunların yanında, sevdiğin insan ile arandaki bağı bugün oldukça iyi bir konuma getireceksin. İçinde büyüyen sevgiyi paylaşmak kadar güzeli var mı? Peki sevdiğin kişiden de aynı şeyleri duymak? 

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugünlerde olduğun yeri değiştirme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu taşınma olayı, hayatına da birçok yenilik getirecek. Sonrasında hayatının farklı alanlarında da yenilikler seni bulmaya başlayacak.

Bununla beraber, bir süredir içinde tuttuğun bazı şeyler büyümüş resmen dağ olmuş. Daha fazla içine atmak yerine, bu konuları direkt olarak o kişilerle konuşmalısın. Mesela sevgilinle...

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Zamanında bir arkadaşını bir konuda uyarmışsın. Fakat son zamanlarda pek de buna dikkat ediyor gibi görünmüyor. Sen de haklı olarak bu olaya içten içe sinirleniyorsun. Yine de 'ben demiştim' demek istemiyorsun. Bırak, herkes kendi yolunu bir şekilde bulsun...

Bununla beraber, sağlığın konusunda son zamanlarda çok fevri davranmaya başlamışsın. Biraz kendini toparlaman ve sağlığına dikkat etmen gerekiyor.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Son zamanlarda yapmak istediğin şeyleri daha belirgin bir şekilde görmeye başlamışsın. Yeni eğitim dönemiyle birlikte sen de kendine yeni hedefler koymuş, bu hedefler için çabalaman gerektiğinin de farkına varmışsın. Bu senin için harika bir deneyim olacak. 

Bununla beraber, kafanda kurduğun şeyleri yapacak enerjiyi bugün kendinde bulamayabilirsin. Kendini çok sıkma. Bugün kendine izin ver. Dinlenmeyi de ihmal etme.

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Seçtiğin Kart; "Ters Ay"

Geçen günlerde kendini biraz yalnız hissetmişsin. Bugün ise tamamen hoş bir gün geçireceksin. Son zamanlarda kaybettiğine inandığın enerjin tekrar yerine geliyor. Böylelikle de işlerine daha fazla odaklanabilecek ve sorumluluklarını yerine getirebileceksin.

Anlayışlı biri olsan da bazen sinirine engel olamıyorsun. Çalıştığın ortamda seni sürekli kıskanan birine dikkat etmen gerekiyor. Olabildiğince açığını yakalamaya çalışan bu kişi sana zarar vermeye çalışabilir. 

Yarın tekrar görüşmek üzere! 😇

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