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Tarot Falına Göre 10 Aralık Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 10 Aralık Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
09.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 10 Aralık Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, bir süre önce yaşadığın olayların gerçek etkisini görmeye başlayacaksın. Fakat elinden bir şey gelmediği için kendini biraz üzgün hissedebilirsin. Bununla beraber, her zaman olgun birisi olduğunu görüyorum. Aldığın kararlarda da hep mantığını dinlemişsin. Fakat bugün, sadece kalbinin sesini dinlemen gereken bir gün olacak senin için. Eminim ki doğru yolu bulacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, uyandığın andan itibaren etrafta olumsuz bir enerji olduğunu fark edebilirsin. Sanırım etrafındaki kötü insanların sana karşı olumsuz düşünceleri, auranı etkilemeye başlamış. Bu insanlarla arana mesafe koymalı ve sadece sana değer veren gerçek dostlarınla vakit geçirmelisin. Bununla birlikte, üzerindeki agresifliği atmak için bir kupa bitki çayına ne dersin? Yok yok en iyisi yürüyüşe, koşuya çıkmak :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, yakın arkadaşım dediğin kişiler hakkında çok da iyi olmayan bazı şeyler duyabilirsin gibi geldi bana. Sen kendinden çok bu kişilere güvensen de aslında onlar senin arkandan demediklerini bırakmıyor. Hani sana başklarının dedikodularını yapıyorlar ya, tıpkı onun gibi. Senin gibi saf klapli bir insan da haliyle duyduğu her şeye inanıyor :( Bununle birlikte hayatındaki bir insana yeni bir şans daha tanıman gerekiyor. Unutma herkes hata yapar. 

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bazen birçok şey bizim elimizde olmuyor değil mi? Maalesef de düşünmeden duramıyoruz. Bugün zihninin içerisinde kaybolduğun bir gün olabilir. Düşüncelerini susturmakta zorlanabilirsin. Bence bu konuda bir yakınından yardım almalısın. Sen her istediğini yapabilen oldukça güçlü bir insansın. Fakat bazen uzatılan yardım elini de geri çevirmemek gerek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bu aralar, normalde olduğundan çok daha duygusal bir mod içindesin diyebilirim. Manevi olarak özel günlerden geçiyorsun. Kalbindeki hislerin yoğunlaştığını görüyorum. Bu süreçte kalbini olabildiğince temiz tut. Ayrıca şu hayattan ne diliyorsan dile! Seni çok güzel günlerin beklediğine emin olabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son günlerde, eskiden olduğun kişiden tamamen farklı bir insansın. Bence bunda hem yaşadıkların hem de çevrendeki insanlar etkili olmuş. Kendini bu yüzden suçlu hissetsen de gelişmek ve değişmek önemlidir unutma. Kimse hayatta aynı şekilde kalamaz, hepimiz değişim içindeyiz. Hatta kendini şanslı sayman gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle de yeni yeni oluştuğun bu kişi, seni mutlu ediyorsa :)

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişte etrafındaki insanların yaptığı olumsuz şeyleri o kişilere söylemek yerine yalnız kalmaktan korktuğun için sineye çekmişsin. Bana soracak olursa çok yanlış yapıyorsun. Bırak sen içindekilerini söyle. Yoksa gün sonunda üzülen sen olacaksın. Kendine karşı dürüst olmak varken neden yalan söylemeyi tercih edersin ki? Zaten hayatında olmak isteyen kişi, yine bir yolunu bulur ve seninle olmaya devam eder. İnan boşa harcayacak hiç vaktimiz yok aslında.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, arkadaşlarınla yapacağın konuşmalar kaybettiğin motivasyonunu tekrar kazanmana yardımcı olacak. Arkadaşlar bu günler içindir sonuçta değil mi? Hayatında böyle insanlar olduğu için çok şanslısın. Onlara bir sürpriz yapmaya ya da içten bir teşekkür etmeye ne dersin? Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Sakın pes etme. Yolunda yokuşlar olsa da sonunda harika bir manzara seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süredir yapmak için ertelediğin, daha doğrusu önceliklerine eklemediğin bir iş var. Sanırım bu işi layıkıyla yerine getirememekten korkuyorsun. Bunun için de uzun süredir adım atmamışsın. Bence bir adım atmalı ve artık o şeyi yapmaya başlamalısın. Her şeyi harika yapacağından şüphem yok :) Tüm bu gelişmelerin yanında, hayatında bir anda aşksal konularda güzel gelişmeler yaşayacaksın. Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, geçmişte bazı duygular beslediğin ancak sonrasında karşılık alamadığın o kişiden haber alabilirsin. Bu kişi sonunda seninle bir şeyler denemek isteyebilir. Sen geç olduğunu düşünsen de ben öyle düşünmüyorum. Her şeyin bir zamanı var sonuçta. Sen bir şans verebilir fakat yine de tedbirli davranmayı tercih edebilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugünlerde eskiden güzel zamanlar geçirdiğin kişilerle iletişime geçebilirsin. Ruhunu bir nostaljik hava kaplamış. O günlere geri dönmek ve yeniden yaşamak istiyorsun. Fakat önünde seni çok daha güzel günlerin beklediği gerçeğini kaçırıyorsun. Bakalım hayat sana neler gösterecek? Bununla birlikte, yakın zamanda çok istediğin bir şeyi nihayet elde edeceksin. :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugünlerde bir yolculuğa çıkabilirsin. Bu yolculuk sana ruhen ve bedenen çok iyi gelecek. Sonrasında hayatında olumlu değişimler olduğunu göreceksin. Bazı kötü günler yaşasan da hepsinin geçici olduğunu bilmeni istiyorum. Çevrende seni her zaman seven ve desteğini esirgemeyen insanlar var. Çok şanlısın :)

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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