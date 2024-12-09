Tarot Falına Göre 10 Aralık Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugün, yakın arkadaşım dediğin kişiler hakkında çok da iyi olmayan bazı şeyler duyabilirsin gibi geldi bana. Sen kendinden çok bu kişilere güvensen de aslında onlar senin arkandan demediklerini bırakmıyor. Hani sana başklarının dedikodularını yapıyorlar ya, tıpkı onun gibi. Senin gibi saf klapli bir insan da haliyle duyduğu her şeye inanıyor :( Bununle birlikte hayatındaki bir insana yeni bir şans daha tanıman gerekiyor. Unutma herkes hata yapar.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️