Tarikat Yurdu Skandalında Yeni Detay! Susturmak İçin Para Teklif Ettiler

Antalya'da Süleymancılara ait özel bir yurtta 10 öğrencinin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmış, istismarcı G.R.U. hakkında 94 yıl hapis cezası istenmişti. İstismara uğrayan ailelere yurt yetkilileri tarafından susmaları için para teklif edildiği ortaya çıktı.