Tarikat Yurdu Skandalında Yeni Detay! Susturmak İçin Para Teklif Ettiler
Tarikat Yurdu Skandalında Yeni Detay! Susturmak İçin Para Teklif Ettiler
Antalya'da Süleymancılara ait özel bir yurtta 10 öğrencinin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmış, istismarcı G.R.U. hakkında 94 yıl hapis cezası istenmişti. İstismara uğrayan ailelere yurt yetkilileri tarafından susmaları için para teklif edildiği ortaya çıktı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Süleymancılara ait Sugozü Erkek Öğrenci Yurdu'nda 10 erkek öğrenciyi şiddet ve istismara maruz bıraktığı ortaya çıkan G.R.U.'nun hakkında Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.
G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Halk Tv'de yer alan bilgiye göre, öğrencilerden birinin ismini vermek istemeyen yakını, şikayetçi oldukları gece karakola yurdun avukatının geldiğini belirterek şunları söyledi: “Hocalar evimize bir dönem sürekli ziyarette bulundular. Üstü kapalı bir şekilde ‘Bütün masrafları karşılayalım’ dediler. Şikâyetimizi geri çekmemiz için ise bir aracı ‘300 bin TL verebilirler neyse yapalım’ dedi.”
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