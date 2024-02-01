Tanju Özcan, Tartıştığı Meclis Üyesini Salondan Çıkarmayan Zabıta Müdürünü Görevden Aldı

Başkan Özcan, “İlkay Bayrak ile ilgili meclis tüzüğü amir hükmü gereğince ‘Dışarı çıkarılma’ cezası verdim. Görevli arkadaşların bunu sağlamasını istedim. Burada canı isteyen hakaret, iftira, soru adı altında bile olsa, belediye meclisini, beni zan altında bırakamaz. Talimatım yerine gelmediği için zabıta müdürünü görevden alıyorum ve toplantı düzeni sağlanamadığı için diğer maddeleri görüşmeksizin toplantıyı, birleşimi kapatıyorum” dedi.