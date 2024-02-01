Tanju Özcan, Tartıştığı Meclis Üyesini Salondan Çıkarmayan Zabıta Müdürünü Görevden Aldı
Tanju Özcan, Tartıştığı Meclis Üyesini Salondan Çıkarmayan Zabıta Müdürünü Görevden Aldı
Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak ile tartıştı.
Özcan, tartışmanın ardından Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’a, Bayrak’ı salondan çıkarması talimatını verdi. Başkan Özcan, talimatına rağmen Bayrak’ı salondan çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı.
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Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı 1’nci oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak arasında gerginlik yaşandı.
Özcan’da, "Sen EKAP’a giremiyorsun ki nereden bakacaksın? EKAP’a girmek için yeterliliğin olacak, onu bile bilmiyorsun” cevabını verdi.
10 dakikalık aranın ardından toplantının başlamasıyla birlikte Başkan Özcan, meclis üyesi Bayrak’ı salondan çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldığını açıkladı.
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