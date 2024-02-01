Avrupa Birliği'nden Türkiye ve Diğer Sığınmacı Alan Ülkelere 7.6 Milyar Euro Destek Paketi
Avrupa Birliği'nden Türkiye ve Diğer Sığınmacı Alan Ülkelere 7.6 Milyar Euro Destek Paketi
Avrupa Birliği (AB), göç krizi nedeniyle Türkiye ve ilgili ülkelerdeki sığınmacılar için 7,6 milyar euroluk bütçe oluşturma kararı aldı.
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından sonuç bildirgesi yayınlandı.
Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı düzensiz göç akınıyla mücadele için ilgili olan ülkelere işbirliği amacıyla mali destek sağlanması kararı alındığı aktarılan bildirgede, AB’nin başta Türkiye’deki Suriyeliler olmak üzere bölge ülkeleri, Balkanlar ve Afrika ülkelerine yönelik kullanılmak üzere 7,6 milyar euroluk bir bütçe hazırlama kararı aldığı açıklandı.
Kararın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken AB’nin bu bütçeden ne kadarlık bir kısmı Türkiye’ye ayıracağı ise açıklanmadı.
Öte yandan büyük bir gösteri ile AB liderlerinin dikkatini çekmeye çalışan çiftçiler ise zirveden umduğunu bulamadı. Bildirgede, “AB liderlerinin çiftçilerin sesini duyduklarını, konuyu daha sonra ele alacaklarını” ifade edildi.
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