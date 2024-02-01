Avrupa Birliği'nden Türkiye ve Diğer Sığınmacı Alan Ülkelere 7.6 Milyar Euro Destek Paketi

Bildirgede, “Türkiye ve daha geniş bölgedeki Suriyeli mültecilere destek de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerle etkili göç işbirliğinin sürdürülmesine yardımcı olacaktır. Daha önce AB Afrika Güven Fonu aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerin devamı sağlanacaktır. Ayrıca göç yolları için ortaklıklar ve finansman da dahil olmak üzere Batı Balkanlar, Güney komşular ve Afrika'yı desteklemeye yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verildi.