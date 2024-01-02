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Tanju Özcan’a “Çöl Faresi Bedeviler” Soruşturması: “Akıl Tutulması Yaşanıyor”

Tanju Özcan’a “Çöl Faresi Bedeviler” Soruşturması: “Akıl Tutulması Yaşanıyor”

Tanju Özcan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 11:29

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizi sonrasında yaptığı paylaşım sebebiyle hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa mücadelesi, Atatürk posterleri ve pankartlarına izin verilmemesi sebebiyle iptal edilmişti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa mücadelesi, Atatürk posterleri ve pankartlarına izin verilmemesi sebebiyle iptal edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, yaşananlar sonrası bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatmış ve gözaltılar yapılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, yaşananlar sonrası bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatmış ve gözaltılar yapılmıştı.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı bir paylaşım nedeniyle kendisi hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı bir paylaşım nedeniyle kendisi hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk Milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud Rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor, biz buna tepki gösterdik diye, soruşturma geçiriyoruz.”

“Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk Milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud Rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor, biz buna tepki gösterdik diye, soruşturma geçiriyoruz.”

“Pişman değilim, kimse Türk Milleti’nin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapamaz. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum.”

“Pişman değilim, kimse Türk Milleti’nin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapamaz. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum.”
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Tanju Özcan’ın soruşturma açılan paylaşımı 👇

Tanju Özcan’ın soruşturma açılan paylaşımı 👇

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