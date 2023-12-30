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Azad Yılmaz Gözaltına Alındı: Araplar İçin Küfürlü Video Yayınlanmıştı

Azad Yılmaz Gözaltına Alındı: Araplar İçin Küfürlü Video Yayınlanmıştı

Suudi Arabistan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.12.2023 - 15:16 Son Güncelleme: 30.12.2023 - 15:44

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen Azad Yılmaz, dün akşam Suudi Arabistan’da yaşananlarla ilgili paylaştığı video sebebiyle gözaltına alındı.

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Adelet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan’da yaşananlar sonrası sosyal medya provakasyon amaçlı paylaşımlar yapan kişiler için soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Adelet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan’da yaşananlar sonrası sosyal medya provakasyon amaçlı paylaşımlar yapan kişiler için soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz’ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz’ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Azad Yılmaz’ın gözaltına alındığı Pointer isimli hesap paylaştı👇

Azad Yılmaz’ın gözaltına alındığı Pointer isimli hesap paylaştı👇
twitter.com

Azad Yılmaz'ın gözaltına alınma anını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı 👇

Azad Yılmaz'ın paylaştığı videonun sansürlü hali 👇

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