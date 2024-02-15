Taksi Sorununa Çözüm Olacak mı? UKOME 8+1 Taksileri Normal Taksiye Çevirme Kararı Aldı
Taksi Sorununa Çözüm Olacak mı? UKOME 8+1 Taksileri Normal Taksiye Çevirme Kararı Aldı
UKOME toplantısında, İstanbul'da faaliyet gösteren 1755 adet 8+1 taksinin 1038'i için normal taksiye dönüştürme kararı alındı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, daha önce minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye çevirilen 1755 aracın 1038'i için normal taksiye çevirilmesi kararı alındı.
UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.
Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi. Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
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