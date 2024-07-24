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Takım Ruhu Keşfet: HiringGames Ideathon Etkinliği

etiket Takım Ruhu Keşfet: HiringGames Ideathon Etkinliği

Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz - yazio
24.07.2024 - 15:02

GamFed Türkiye topluluğu ve HirinGames iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan HirinGames Ideathon: 'Takım Ruhunu Keşfet!' Etkinliği için geri sayım başladı!

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HirinGames Ideathon, katılımcıların eğlenceli ve etkileşimli oyunlar aracılığıyla kendi potansiyellerini keşfederken; takım çalışması yetkinliğini ölçen yepyeni oyun fikirleri üretmesi amacıyla düzenleniyor.

HirinGames Ideathon, katılımcıların eğlenceli ve etkileşimli oyunlar aracılığıyla kendi potansiyellerini keşfederken; takım çalışması yetkinliğini ölçen yepyeni oyun fikirleri üretmesi amacıyla düzenleniyor.

'Takım ruhunu keşfet!' temasıyla gerçekleşecek etkinlikte iş dünyasında kritik öneme sahip iletişim yönetimi, problem çözme, iş birliği ve çatışma yönetimi yetkinliklerini ölçen oyun kurgularının; minimum 2, maksimum 5 kişilik ekipler halinde çalışılarak geliştirilmesi bekleniyor. İK süreçlerini oyunlaştırarak daha verimli ve keyifli hale getirmeyi hedefleyen HirinGames, bu ideathon ile yenilikçi yetenekleri öne çıkarmayı amaçlıyor.

Başvurular 2 Ağustos’a kadar devam ediyor.

Başvurular 2 Ağustos’a kadar devam ediyor.

3-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ön eleme geçen takımlar 1 hafta boyunca mentorlerle çalışma fırsatı yakalayarak fikirlerini geliştiriyor. Tüm sürecin Discord kanalı üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

  • Başvuru takım olarak yapılmalıdır.

  • Takımlar 2-5 kişi arasında olmalıdır.

  • Takımın bir üyesinin başvurması yeterlidir.

  • Sadece bir fikir yarışmasıdır.

Ideathon Değerlendirme Kriterleri; Takım Boyutu ve Ölçeklendirme %60 oranında etkilidir. İletişim yönetimi, problem çözme, işbirliği ve çatışma yönetimi yetkinlikler gibi konuları kapsar.

Oyun Kurgusu ve Kalitesi %30 oranında değerlendirmeye dahil olur. Sunum Kalitesi ve Süresi %10 etki edecektir.

Bu ideathon, katılımcıların hem kişisel hem de profesyonel becerilerini geliştirebileceği, yaratıcı ve yenilikçi oyun fikirleriyle dolu bir ortam sunuyor. Başarıya giden yolda takım ruhunu ve iş birliğini keşfetmek isteyen tüm oyun ve insan kaynakları tutkunları için kaçırılmayacak fırsatı yakala.

Haydi sen de takımını kur, oyun fikrini geliştir, ödülü kazan!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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