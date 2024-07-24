Takım Ruhu Keşfet: HiringGames Ideathon Etkinliği

3-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ön eleme geçen takımlar 1 hafta boyunca mentorlerle çalışma fırsatı yakalayarak fikirlerini geliştiriyor. Tüm sürecin Discord kanalı üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

Başvuru takım olarak yapılmalıdır.

Takımlar 2-5 kişi arasında olmalıdır.

Takımın bir üyesinin başvurması yeterlidir.

Sadece bir fikir yarışmasıdır.

Ideathon Değerlendirme Kriterleri; Takım Boyutu ve Ölçeklendirme %60 oranında etkilidir. İletişim yönetimi, problem çözme, işbirliği ve çatışma yönetimi yetkinlikler gibi konuları kapsar.

Oyun Kurgusu ve Kalitesi %30 oranında değerlendirmeye dahil olur. Sunum Kalitesi ve Süresi %10 etki edecektir.

Bu ideathon, katılımcıların hem kişisel hem de profesyonel becerilerini geliştirebileceği, yaratıcı ve yenilikçi oyun fikirleriyle dolu bir ortam sunuyor. Başarıya giden yolda takım ruhunu ve iş birliğini keşfetmek isteyen tüm oyun ve insan kaynakları tutkunları için kaçırılmayacak fırsatı yakala.

Haydi sen de takımını kur, oyun fikrini geliştir, ödülü kazan!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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