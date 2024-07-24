Takım Ruhu Keşfet: HiringGames Ideathon Etkinliği
Takım Ruhu Keşfet: HiringGames Ideathon Etkinliği
GamFed Türkiye topluluğu ve HirinGames iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan HirinGames Ideathon: 'Takım Ruhunu Keşfet!' Etkinliği için geri sayım başladı!
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HirinGames Ideathon, katılımcıların eğlenceli ve etkileşimli oyunlar aracılığıyla kendi potansiyellerini keşfederken; takım çalışması yetkinliğini ölçen yepyeni oyun fikirleri üretmesi amacıyla düzenleniyor.
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Başvurular 2 Ağustos’a kadar devam ediyor.
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