Şüşko Kediler Üzülmesin! Kedinizi En Sağlıklı Şekilde Zayıflatmanın 10 Yolu
Şüşko Kediler Üzülmesin! Kedinizi En Sağlıklı Şekilde Zayıflatmanın 10 Yolu
Eğer patili dostunuz olması gerekenden daha fazla kiloluysa onun sağlığı için zayıflamasından başka çare yok. Zayıflama yöntemleri her kedi için farklılık gösterir bundan dolayı veteriner hekime mutlaka götürmelisiniz!
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1. Öncelikle patili dostunuzu veterinere götürün.
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2. Bu süreçte ona destek olun.
3. Kilo kaybı için doğru mamayı seçin.
4. Patili dostunuzu bol bol hareket ettirin.
5. Maması ölçülü ve dengeli olsun.
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