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Şüşko Kediler Üzülmesin! Kedinizi En Sağlıklı Şekilde Zayıflatmanın 10 Yolu

etiket Şüşko Kediler Üzülmesin! Kedinizi En Sağlıklı Şekilde Zayıflatmanın 10 Yolu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 18:01

Eğer patili dostunuz olması gerekenden daha fazla kiloluysa onun sağlığı için zayıflamasından başka çare yok. Zayıflama yöntemleri her kedi için farklılık gösterir bundan dolayı veteriner hekime mutlaka götürmelisiniz!

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1. Öncelikle patili dostunuzu veterinere götürün.

Kilo verme işi düşündüğünüzde çok basit gözükse de patili dostunuzun bu dönemde stresli olabileceğini unutmamalısınız. Onun için en ideal kilo verme yöntemlerini yalnızca veterinerler bilir.

2. Bu süreçte ona destek olun.

Bu süreç sizin için oldukça zor olacak ama bir de patili dostunuzu düşünün... 🙁 Bu süreçte ona destek vermek için her şeyi sevgi dilinizle çözmeye özen gösterin. Yaptığınız her şeyi onun iyiliği için yaptığınızı unutmayın.

3. Kilo kaybı için doğru mamayı seçin.

Tüylü dostunuzun mamasını değiştirmeden önce mutlaka bir veterinere danışmalısınız. Ona asla yıkıcı bir diyet yapmamalısınız. Çünkü bunu yapmak sağlık sorunlarına yol açabilir. Herhangi bir alışveriş mağazasında hafif kalorili mamalar bulabilirsiniz.

4. Patili dostunuzu bol bol hareket ettirin.

Patili dostunuzu uyanık olduğu zamanlarda hareket ettirmeye çalışın. Kovalama oynayın, sevebileceği oyuncaklar satın alın ve ilgisini hep enerjik olacak şekilde tutun. Bu sayede gün boyu aktif olacak.

5. Maması ölçülü ve dengeli olsun.

Patili dostunuzun günlük olarak ihtiyacı olan kalori miktarını hesaplayarak mama verin. Veterineriniz bu konuda size yardımcı olacaktır. İdeal kiloya ulaşana kadar yaş mama krizlerine karşı müdahale etmeniz gerekebilir! 😓

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6. Ödül mamasını azaltmanız gerekebilir.

Bu bilgiyi sakın bizim verdiğimizi söylemeyin çünkü kesinlikle pati dayağı yemek istemiyoruz! 😅 İşin gerçeği maalesef şu ki ödül mamaları yüksek kalori içeriyor. Eğer ödül vermek istiyorsanız düşük kalorili alternatifler bulun.

7. Yavaş yeme tekniği kilo verme sürecinde yardımcı olur.

Patili dostunuzun yavaş yemek yemesini sağlayacak özel mama kapları ya da puzzle oyuncakları kullanın. Çünkü hızlı yemek yemek de ona kilo aldıran sebeplerden biri olabilir.

8. Nasıl ilerlediğini sürekli not edin.

Patili dostunuzun kilosunun takibini yapmak, kilo verme sürecinde size yardımcı olur. Düzenli olarak hedef kiloya ne kadar yaklaştığını gözlemleyin ve süreci ona göre yönetmeye devam edin. 'Ama yine de iyi ilerledim!' diyen bir ses duyuyor musunuz siz de...

9. Su tüketimini arttırın.

Minik göbüşlerin metabolizmasını hızlandırmak için bu süreçte bol bol su tükettirebilirsiniz. Bu sayede daha tok hissederler. Su içeriği yüksek mamalar da bu konuda yardımcı olur.

10. Patili dostunuzu bu dönem sakin tutun.

Strese giren kediler yemeye daha çok meyillidir. Bu yüzden onların stresini azaltmak için güvenli bir ortam sağlayın ve sık sık sevin. Onunla ilgilendiğiniz zaman pamuk gibi olacağına eminiz...

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