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Survivor Turabi Hakkında Yakalama Kararı mı Çıkarıldı? Turabi'ye Neden Soruşturma Başlatıldı?

Survivor Turabi Hakkında Yakalama Kararı mı Çıkarıldı? Turabi'ye Neden Soruşturma Başlatıldı?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2025 - 17:36 Son Güncelleme: 05.02.2025 - 17:38

Survivor'ın eski yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın 'Wine Me Dine Me' şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli getirilmişti. Turabi, daha sonra şarkının sözlerinin değiştirip tekrardan yayınlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında harekete geçti ve Turabi için soruşturma başlatıldı.

Peki, Turabi hakkında neden soruşturma başlatıldı, yakalama kararı çıkarıldı mı?

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Turabi şarkı olayı nedir?

Turabi şarkı olayı nedir?

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, İngilizce sözlerle arabesk tarzda bir şarkı çıkardı. Wine Me, Dine Me adını taşıyan şarkı, içeriğindeki bel altı ifadeler nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelen tepkiler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti.

Turabi'nin şarkısı neden yasaklandı?

Turabi'nin şarkısı neden yasaklandı?

Turabi Çamkıran’ın şarkısında yer alan bel altı ifadeler, milyonlarca kişinin tepkisini topladı. Bakanlık, şarkının toplumsal yapıya zarar verebileceği, kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemler barındırdığı ve çocuklar ile gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu. Cinsiyetçi ifadeler içeren şarkı, yasaklandı.

Turabi hakkında yakalama kararı mı çıkarıldı? Turabi'ye neden soruşturma başlatıldı?

Turabi hakkında yakalama kararı mı çıkarıldı? Turabi'ye neden soruşturma başlatıldı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında harekete geçti. Kamuoyunda tepki çeken şarkı ve klibinin içeriğindeki 'genel ahlakı bozucu' ve 'kadınları aşağılayıcı' ifadeler nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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