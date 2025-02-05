Survivor Turabi Hakkında Yakalama Kararı mı Çıkarıldı? Turabi'ye Neden Soruşturma Başlatıldı?
Survivor Turabi Hakkında Yakalama Kararı mı Çıkarıldı? Turabi'ye Neden Soruşturma Başlatıldı?
Survivor'ın eski yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın 'Wine Me Dine Me' şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erişim engeli getirilmişti. Turabi, daha sonra şarkının sözlerinin değiştirip tekrardan yayınlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında harekete geçti ve Turabi için soruşturma başlatıldı.
Peki, Turabi hakkında neden soruşturma başlatıldı, yakalama kararı çıkarıldı mı?
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Turabi şarkı olayı nedir?
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Turabi'nin şarkısı neden yasaklandı?
Turabi hakkında yakalama kararı mı çıkarıldı? Turabi'ye neden soruşturma başlatıldı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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