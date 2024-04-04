Survivor’da Poyraz Elendi, Kızılcık Şerbeti'nden Spoiler Geldi: 4 Nisan Akşamı Kaçırdığınız Haberleri Derledik

Büyük heyecan ile devam eden Survivor’da herkesi şoke eden bir elenme yaşandı. Survivor 2024’ün iddialı yarışmacılarından Poyraz, önce Sercan’a sonra da Hakan’a yenileren Survivor’a veda etti.

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde gittikçe karmaşıklaşan olayları izliyoruz. Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, dizide olacaklarla ilgili spoiler verdi!

Edirne'de 2011 yılında vahşice bir cinayet işlendi. 8 yaşındaki Hasret Karakoç komşuları tarafından diri diri gömülerek öldürüldü. Esra Erol'da karısını aldatan adamın aldattığı kişi ise o cinayetten hüküm giyen Meryem çıktı.

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 4 Nisan Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..