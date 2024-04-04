Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Partili Belediye Başkanının Silahlı Seçim Kutlamasına Soruşturma Başlatıldı

AK Partili Belediye Başkanının Silahlı Seçim Kutlamasına Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.04.2024 - 00:10

Isparta’da merkeze bağlı Kuleönü Beldesi Belediye Başkanı'nın silahlı seçim kutlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Nuri Erdoğan’ın kapalı pazaryerinde silahlı kutlama yaptığı görüntülere ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Nuri Erdoğan’ın kapalı pazaryerinde silahlı kutlama yaptığı görüntülere ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

Açıklamada, “Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada, “Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı.

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı.

Mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının ardından Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya ateş ederken görüntülendi.

Mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının ardından Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya ateş ederken görüntülendi.

Olay yaratan görüntüler

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
8
3
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?