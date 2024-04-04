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Isparta'nın Kaleönü Beldesinde Seçimi Kazanan AK Partili Belediye Başkanı, Zaferini Silahla Kutladı

Isparta'nın Kaleönü Beldesinde Seçimi Kazanan AK Partili Belediye Başkanı, Zaferini Silahla Kutladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.04.2024 - 20:21

Isparta’da merkeze bağlı Kuleönü Beldesi Belediye Başkanı Nuri Erdoğan, yüzde 52,17 oy aldığı seçim sonrası zaferini kapalı pazar yerinde silah sıkarak kutladı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, AK Partili Belediye Başkanı Nuri Erdoğan’ın oyun havası eşliğinde havaya defalarca silah sıktığı anlar yer aldı.

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Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı.

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı.

Mevcut Belediye Başkanı AK Partili Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya gelişigüzel ateş ederken görüntülendi.

Mevcut Belediye Başkanı AK Partili Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya gelişigüzel ateş ederken görüntülendi.

Görüntülerde Nuri Erdoğan’ın kalabalığın içinde oyun havası eşliğinde havaya defalarca silah sıktığı anlar yer aldı.

Görüntülerde Nuri Erdoğan’ın kalabalığın içinde oyun havası eşliğinde havaya defalarca silah sıktığı anlar yer aldı.

Tepkilere neden olan o görüntüler...

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