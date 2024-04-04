CHP’nin Adayı Kazanmıştı: Ardahan Seçimleri Yenilenecek
CHP’nin Adayı Kazanmıştı: Ardahan Seçimleri Yenilenecek
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31 Mart seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Faruk Demir yüzde 45.06'lık oy oranı ile Ardahan Belediye Başkanı seçilmişti.
AK Parti’nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43,51’de kalmıştı.
İlçe seçim kurulu, 174 oy farkla kazanılan belediye seçimleri için AK Parti’nin itirazını kabul etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Nihai kararı ise yarın İl Seçim Kurulu verecek.
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