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CHP’nin Adayı Kazanmıştı: Ardahan Seçimleri Yenilenecek

CHP’nin Adayı Kazanmıştı: Ardahan Seçimleri Yenilenecek

Ardahan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 19:26 Son Güncelleme: 04.04.2024 - 19:34

Yerel seçimlerde CHP’nin adayı Faruk Demir’in birinci olarak seçildiği Ardahan Belediye Başkanlığı seçimi, ilçe seçim kurulu tarafından iptal edildi. Son kararı İl Seçim Kurulu verecek.  

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31 Mart seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Faruk Demir yüzde 45.06'lık oy oranı ile Ardahan Belediye Başkanı seçilmişti.

31 Mart seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Faruk Demir yüzde 45.06'lık oy oranı ile Ardahan Belediye Başkanı seçilmişti.

AK Parti’nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43,51’de kalmıştı.

AK Parti’nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43,51’de kalmıştı.

İlçe seçim kurulu, 174 oy farkla kazanılan belediye seçimleri için AK Parti’nin itirazını kabul etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurulu, 174 oy farkla kazanılan belediye seçimleri için AK Parti’nin itirazını kabul etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Nihai kararı ise yarın İl Seçim Kurulu verecek.

Nihai kararı ise yarın İl Seçim Kurulu verecek.

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