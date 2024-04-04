Seçim Kararı Alınan İYİ Parti'de İlk Aday Belli Oldu: Günay Kodaz İYİ Parti Genel Başkan Adayı Oldu
Seçim Kararı Alınan İYİ Parti'de İlk Aday Belli Oldu: Günay Kodaz İYİ Parti Genel Başkan Adayı Oldu
Yerel seçim sonuçlarının ardından Meral Akşener ve parti yöneticilerini istifaya çağıran İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu.
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Yerel seçim sonuçlarının ardından istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti.
İstifa sesleri yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.
Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.
Kodaz'ın adaylığını duyurduğu açıklaması şöyle:
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