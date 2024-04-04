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Seçim Kararı Alınan İYİ Parti'de İlk Aday Belli Oldu: Günay Kodaz İYİ Parti Genel Başkan Adayı Oldu

Seçim Kararı Alınan İYİ Parti'de İlk Aday Belli Oldu: Günay Kodaz İYİ Parti Genel Başkan Adayı Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.04.2024 - 17:33

Yerel seçim sonuçlarının ardından Meral Akşener ve parti yöneticilerini istifaya çağıran İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

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Yerel seçim sonuçlarının ardından istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti.

Yerel seçim sonuçlarının ardından istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti.

İstifa sesleri yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.

İstifa sesleri yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Kodaz'ın adaylığını duyurduğu açıklaması şöyle:

Kodaz'ın adaylığını duyurduğu açıklaması şöyle:

'İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım.'

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