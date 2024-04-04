Özgür Demirtaş’tan, “Ekrem İmamoğlu Kim” Diyen Spiker Buket Aydın’a: “Altı Üstü Kıytırık Bir Spikersin”
Özgür Demirtaş’tan, “Ekrem İmamoğlu Kim” Diyen Spiker Buket Aydın’a: “Altı Üstü Kıytırık Bir Spikersin”
Youtube’da yaptığı yayında, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu hakkında tepki çeken açıklamalarda bulunan ve “Ekrem İmamoğlu kim?” diyen spiker Buket Aydın’a, Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş’tan sert bir tepki geldi. Daha önce de aralarına ‘kredi kartı’ krizi yaşanan ikiliden Özgür Demirtaş, Buket Aydın’a “Altı üstü kıytırık bir spikersin. Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın” dedi.
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Spiker Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Youtube yayınında Ekrem İmamoğlu hakkında tepki çeken bir açıklamada bulunmuştu.
Aydın, açıklamasında “Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli bir kişi, Ekrem İmamoğlu kim?” Demişti.
Spiker Buket Aydın’ın büyük tepki çeken bu sözlerine bir tepki de Özgür Demirtaş’tan geldi.
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