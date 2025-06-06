Survivor Bu Akşam Var mı, Yok mu? 6 Haziran Cuma TV8 Yayın Akışı

İslam alemi, 6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı'na kavuştu. Bu bayramda da ibadetler yerine getirilecek, akraba ziyaretleri yapılacak. Bayram nedeniyle televizyon ekranlarının sevilerek takip edilen kanallarında ise değişiklikler olabiliyor. Tatil günlerinde yayın akışlarında bazı değişiklikler yapılıyor. Ramazan Bayramı tatilinde birçok dizinin iptal edildiğini görmüştük. Peki Kurban Bayramı'nda diziler yayınlanacak mı?

Bu akşam Survivor var mı, yok mu?