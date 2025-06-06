Survivor Bu Akşam Var mı, Yok mu? 6 Haziran Cuma TV8 Yayın Akışı
İslam alemi, 6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı'na kavuştu. Bu bayramda da ibadetler yerine getirilecek, akraba ziyaretleri yapılacak. Bayram nedeniyle televizyon ekranlarının sevilerek takip edilen kanallarında ise değişiklikler olabiliyor. Tatil günlerinde yayın akışlarında bazı değişiklikler yapılıyor. Ramazan Bayramı tatilinde birçok dizinin iptal edildiğini görmüştük. Peki Kurban Bayramı'nda diziler yayınlanacak mı?
Bu akşam Survivor var mı, yok mu?
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Survivor Bu Akşam Var mı, Yok mu?
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6 Haziran Cuma TV8 Yayın Akışı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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