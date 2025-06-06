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Survivor Bu Akşam Var mı, Yok mu? 6 Haziran Cuma TV8 Yayın Akışı

Survivor Bu Akşam Var mı, Yok mu? 6 Haziran Cuma TV8 Yayın Akışı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 18:33

İslam alemi, 6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı'na kavuştu. Bu bayramda da ibadetler yerine getirilecek, akraba ziyaretleri yapılacak. Bayram nedeniyle televizyon ekranlarının sevilerek takip edilen kanallarında ise değişiklikler olabiliyor. Tatil günlerinde yayın akışlarında bazı değişiklikler yapılıyor. Ramazan Bayramı tatilinde birçok dizinin iptal edildiğini görmüştük. Peki Kurban Bayramı'nda diziler yayınlanacak mı?

Bu akşam Survivor var mı, yok mu?

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Survivor Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Survivor Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Survivor bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yayın akışlarında değişiklik yapılması bekleniyordu. Fakar TV8'de yayın akışı değişmedi ve Survivor her zaman olduğu gibi bugün de aynı saatinde ekranlarda olacak.

Survivor'ın yeni bölümü 6 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak. Kurban Bayramı nedeniyle TV8'in yayın akışında bir değişiklik yapılmadı. Öte yandan bazı kanalların yayın akışında değişikliğe gittiği görüldü.

6 Haziran Cuma TV8 Yayın Akışı

6 Haziran Cuma TV8 Yayın Akışı

6 Haziran'da TV8 ekranlarında yayınlanacak olan programların bazıları aşağıdaki gibidir:

  • 10.55 Survivor All Star- Gönüllüler

  • 12.30 İşte Benim Stilim

  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20.00 Survivor All Star- Gönüllüler (Yeni Bölüm)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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