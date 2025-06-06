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Arka Sokaklar Bu Akşam (6 Haziran Cuma) Var mı? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Arka Sokaklar Bu Akşam (6 Haziran Cuma) Var mı? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2025 - 17:44

Kurban Bayramı'nın 1. günü olduğu için pek çok kanal yerli dizilerin yeni bölümlerini iptal etti. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 6 Haziran Cuma akşamı ekrana gelip gelmeyeceği ise merak edildi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 

İşte, 6 Haziran 2025 Kanal D yayın akışı...

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Arka Sokaklar Bu Akşam (6 Haziran Cuma) Var mı, Yok mu?

Arka Sokaklar Bu Akşam (6 Haziran Cuma) Var mı, Yok mu?

Kurban Bayramı'nın 1. günü olan 6 Haziran 2025 Cuma günü Arka Sokaklar'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı?

Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar'ın yeni bölümü iptal edildi. Arka Sokaklar'ın yerine bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programı yayınlanacak.

Kanal D Yayın Akışı

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Aşka Dair

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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