Arka Sokaklar Bu Akşam (6 Haziran Cuma) Var mı? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kurban Bayramı'nın 1. günü olduğu için pek çok kanal yerli dizilerin yeni bölümlerini iptal etti. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 6 Haziran Cuma akşamı ekrana gelip gelmeyeceği ise merak edildi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
İşte, 6 Haziran 2025 Kanal D yayın akışı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sokaklar Bu Akşam (6 Haziran Cuma) Var mı, Yok mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D Yayın Akışı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın