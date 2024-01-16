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Survivor'a Katılsaydın Kaçıncı Hafta Elenirdin?

Survivor'a Katılsaydın Kaçıncı Hafta Elenirdin?

survivor
themyscira - Misafir Editör
16.01.2024 - 09:01

Survivor All Star 2024 Ocak ayıyla birlikte başladı. Aylar sürecek mücadeleye sen katılsaydın kaçıncı haftada elenirdin hiç merak ediyor musun?

Testi çöz, cevabı öğren!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim:

2. Açlık sende sinir yapıyor mu?

2. Açlık sende sinir yapıyor mu?

3. Sence hangisi daha zor?

4. Şimdi bize lütfen dürüst ol. Dedikoduyla aran nasıl?

4. Şimdi bize lütfen dürüst ol. Dedikoduyla aran nasıl?

5. Adada olsan hangisi senin için çok da önemli olmazdı?

5. Adada olsan hangisi senin için çok da önemli olmazdı?
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6. Survivor adasına giderken evli mi olacaksın, bekar mı?

6. Survivor adasına giderken evli mi olacaksın, bekar mı?

7. Survivor adası için hangisi daha büyük sıkıntı sence?

7. Survivor adası için hangisi daha büyük sıkıntı sence?

8. Son olarak, bu üçünden birini desteklemeni istersek hangisini seçerdin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

1 hafta bile zor dayanacaksın!

1 hafta bile zor dayanacaksın!

Ah üzümlü kekim... Sen kendini bilmiyor musun? Ada şartları neredee, sen nerede? Sen bu şartlara uyum sağlayamayacak kadar naif birisin. Açlık, diğer yarışmacıların hırsı ve yarışmalar seni fazlasıyla zorlayacak türden. Yani aslında pek senlik değilmiş en başından beri ama sen yine de bir şansını denemek istemişsin. Başka yarışmalarda denersin şansını, üzülme hiç ❤️

5. haftada sana güle güle diyecekler!

5. haftada sana güle güle diyecekler!

Yarışmaya büyük umutlarla gelmiştin ama maalesef hayal ettiğin gibi olmadı. Sakatlanmış ya da ada şartlarına uyum sağlayamamış olabilirsin. Bu kısacık sürede insanlara kendini sevdirdin ya, asıl önemli olan da bu. Belki daha sonra tekrar katılabilirsin. O yüzden kendine inancını yitirme, belki başka bahara ❤️

Sonlara yaklaşmışken eleneceksin!

Sonlara yaklaşmışken eleneceksin!

Aylarca kaldın, finale çok kısa bir zaman kaldı. Ama ne yazık ki elendin. Sanıyoruz ki artık sevdiklerinin özlemi, açlık ve yarışmanın yorgunluğu seni zorlamaya başladı. Evet, olmadı ama sen elinden geleni yaptın. Bazen istemek ve çabalamak yeterli olmuyor. Belki bir başkasının performansı biraz daha iyiydi ya da belki de şansı daha çok yaver gitti. Bunlara üzülme ve takılma. Biz senin çabana şahidiz ❤️

Maalesef finalden önceki hafta gideceksin!

Maalesef finalden önceki hafta gideceksin!

Ah ya, elenmelerin en üzücülerinden birini yaşadın. Tam finalist olacağım derken büyük finale yalnızca bir hafta kala elendin. Aylar süren bu mücadelede elinden geleni yaptın. Hepimiz şahidiz buna. Ancak bazen işler tam da istediğimiz şekilde sonuçlanmıyor işte. Senin kazanma hırsın ve üstün performansının hepimiz farkındayız. O yüzden bizim için gönüllerin şampiyonu sensin ❤️

Finale kalacaksın!

Finale kalacaksın!

Aylar süren mücadelenin sonuna geldik ve büyük İstanbul finalinde iki finalistimiz var. Ve evet, bu finalistlerden biri de sensin! SMS olmadan, yalnızca kendi çaban ve performansınla tamamladığın bu yarış sonunda artık söz izleyicilerin. Bakalım performansını yüksek tutarken aynı zamanda kendini de sevdirebilmiş misin? Sonuç ne olursa olsun buraya kadar gelmen de mükemmel bir başarıydı. Sen bizim için her türlü şampiyonsun zaten 😍

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