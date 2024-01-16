Survivor'a Katılsaydın Kaçıncı Hafta Elenirdin?
Survivor'a Katılsaydın Kaçıncı Hafta Elenirdin?
Survivor All Star 2024 Ocak ayıyla birlikte başladı. Aylar sürecek mücadeleye sen katılsaydın kaçıncı haftada elenirdin hiç merak ediyor musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim:
2. Açlık sende sinir yapıyor mu?
3. Sence hangisi daha zor?
4. Şimdi bize lütfen dürüst ol. Dedikoduyla aran nasıl?
5. Adada olsan hangisi senin için çok da önemli olmazdı?
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6. Survivor adasına giderken evli mi olacaksın, bekar mı?
7. Survivor adası için hangisi daha büyük sıkıntı sence?
8. Son olarak, bu üçünden birini desteklemeni istersek hangisini seçerdin?
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