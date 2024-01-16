Survivor'a Katılsaydın Kaçıncı Hafta Elenirdin?

Aylarca kaldın, finale çok kısa bir zaman kaldı. Ama ne yazık ki elendin. Sanıyoruz ki artık sevdiklerinin özlemi, açlık ve yarışmanın yorgunluğu seni zorlamaya başladı. Evet, olmadı ama sen elinden geleni yaptın. Bazen istemek ve çabalamak yeterli olmuyor. Belki bir başkasının performansı biraz daha iyiydi ya da belki de şansı daha çok yaver gitti. Bunlara üzülme ve takılma. Biz senin çabana şahidiz ❤️