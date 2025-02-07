Survivor 4. Eleme Adayı Kim Oldu? Survivor 2025 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor 4. Eleme Adayı Kim Oldu? Survivor 2025 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor 2025 7 Şubat akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlığı oynandı.
Peki, 7 Şubat Survivor kim kazandı, eleme potasına hangi isimler girdi?
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Survivor 2025 7 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Survivor 4. eleme adayı kim oldu?
Survivor eleme düellosunda kimler var?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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