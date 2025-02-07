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Survivor 4. Eleme Adayı Kim Oldu? Survivor 2025 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Survivor 4. Eleme Adayı Kim Oldu? Survivor 2025 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.02.2025 - 01:04

Survivor 2025 7 Şubat akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlığı oynandı.

Peki, 7 Şubat Survivor kim kazandı, eleme potasına hangi isimler girdi?

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Survivor 2025 7 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025 7 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu sona erdi. Oyunu kazanan 12-9 skoruyla All Star kırmızı takım oldu.

Survivor 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 4. eleme adayı yedeklerden yeni gelen gönüllüler takımından Yunus Emre oldu.

Survivor eleme düellosunda kimler var?

Survivor eleme düellosunda kimler var?

Survivor erkekler düellosunda Sedat ile Batuhan, Yunus Emre ile Mehmet karşı karşıya gelecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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