Sürekli İşten Kovmakla Tehdit Eden Patrona Tazminat Cezası
Sürekli İşten Kovmakla Tehdit Eden Patrona Tazminat Cezası
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İş mahkemesinde görülen bir davada, işçinin patronu tarafından sürekli işten atılmakla tehdit edilmesi ve aşağılanması sonucunda maruz kaldığı mobbinge ilişkin önemli bir karar verildi.
Çalışan, yaşadığı mağduriyeti gerekçe göstererek istifa etti ve ardından manevi tazminat talebiyle iş mahkemesine başvuruda bulundu.
Mahkeme, başvuruyu reddetti ancak davacı çalışan, kararı istinafa götürdü.
Davayı inceleyen bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi, çalışanın yaşadığı sürekli aşağılanma, tehdit ve psikolojik baskı sonucu sağlığının bozulduğu ve psikolojik tedavi gördüğüne dair belgeleri değerlendirdi.
Mahkeme, inceleme sonunda iş mahkemesinin davanın reddi kararını uygun bulmadı ve işçinin manevi tazminat talebinin kabulüne hükmetti.
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Kararda, işçinin patronu tarafından aşağılandığı, görev tanımı dışındaki işlerin işçiye yaptırıldığı, hedeflere ulaşılamaması durumunda işten atılacağı konusunda tehdit içeren mailler aldığı ve bu sürekli davranışlar nedeniyle işçinin sağlığının bozulduğu belirtildi.
Mahkeme, işçinin işyerinde psikolojik taciz ve baskıya maruz kaldığı sonucuna vardı ve manevi tazminat talebini haklı buldu.
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