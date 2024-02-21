Suikast İddialarını Reddeden İYİ Parti GİK Üyesi İstifa Etti: 'Hiçbir Yere Gitmedim'

Gazeteci İsmail Saymaz'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği 'İYİ Parti'yi sarsan suikast girişimi' başlıklı yazıyla ilgili 'suikast' iddialarını reddeden İYİ Parti GİK üyesi Ayşen Kurt istifa etti. Fransa'ya kaçtığı yönündeki iddiaları da reddeden Kurt, 'Antalya ili sınırlarından dahi çıkmış değilim.' dedi.