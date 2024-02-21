Suikast İddialarını Reddeden İYİ Parti GİK Üyesi İstifa Etti: 'Hiçbir Yere Gitmedim'
Suikast İddialarını Reddeden İYİ Parti GİK Üyesi İstifa Etti: 'Hiçbir Yere Gitmedim'
Gazeteci İsmail Saymaz'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği 'İYİ Parti'yi sarsan suikast girişimi' başlıklı yazıyla ilgili 'suikast' iddialarını reddeden İYİ Parti GİK üyesi Ayşen Kurt istifa etti. Fransa'ya kaçtığı yönündeki iddiaları da reddeden Kurt, 'Antalya ili sınırlarından dahi çıkmış değilim.' dedi.
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ayşen Kurt, eşi Yahya Kurt'un, eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e suikast düzenlemek için adam tuttuğu yönündeki iddiaları 21 gün sonra yalanladı.
Hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Kurt, haberlerin hukuki kaynağının olmadığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde olayı köşesine taşıyan ismail Saymaz'ı hedef alan Kurt, hakkındaki 'Fransa'ya gitti' iddiasıyla ilgili 'Bu süreçte yurtdışına gitmediğim gibi Antalya ili sınırlarından dahi çıkmış değilim.' dedi.
Hakkındaki iddiaları yayan tüm kişi ve kurumlar hakkında yasal işlemlere başlayacağını söyleyen İYİ Partili Kurt Cinsiyetçi, ayrımcı, kin ve nefret oluşturma gayesi güden bu saldırılara karşı gelebilmek ve partimi ve Genel Başkanımı bu şahsi konunun muhatabı etmemek için İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğimden ayrılıyorum.' dedi.
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