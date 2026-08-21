article/comments
article/share
Haberler
Spor
Statlarda Yeni Dönem: Fikrî Emek Karşılığını Buluyor

etiket Statlarda Yeni Dönem: Fikrî Emek Karşılığını Buluyor

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
21.08.2026 - 10:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

MSG; MESAM ve Galatasaray Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen protokolle, stadyumda kamuya açık alanlarda gerçekleştirilecek müzik kullanımlarında eser sahiplerinin telif hakları korunacak. 

Dijital çağda içerik her zamankinden daha hızlı üretiliyor, paylaşılıyor ve tüketiliyor. Ancak bu büyük dolaşımın içinde çoğu zaman gözden kaçan önemli bir mesele var: İçeriğin arkasındaki emeğin korunması.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir şarkıyı dinliyor, bir marşa hep birlikte eşlik ediyoruz.

Bir şarkıyı dinliyor, bir marşa hep birlikte eşlik ediyoruz.

Fakat o eserin bir bestecisi, söz yazarı ve hak sahibi bulunduğunu çoğu zaman hatırlamıyoruz. Oysa müziğin kullanıldığı her alan, aynı zamanda fikrî mülkiyet haklarının da gözetilmesi gereken bir mecradır.

Telif haklarının etkin korunması ve lisanslama ağının genişletilmesi hedefiyle önemli bir adım daha atan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve MESAM Galatasaray Spor Kulübü’nün maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ı lisanslayarak bu alanda bir ilke imza attı.

Protokolle birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park başta olmak üzere Galatasaray Spor Kulübü’ne bağlı tesislerde kullanılan müzikler lisanslama sistemine dâhil edilecek ve eser sahiplerine telif ödemesi yapılacak.

Protokolle birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park başta olmak üzere Galatasaray Spor Kulübü’ne bağlı tesislerde kullanılan müzikler lisanslama sistemine dâhil edilecek ve eser sahiplerine telif ödemesi yapılacak.

Eser sahiplerinin haklarını güvence altına alan bu iş birliğinin önemine dikkat çeken MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, imzayı atarken, “MSG olarak, müzik eseri sahiplerinin haklarını her platformda en etkin şekilde korumak ve umuma açık mahallerin lisanslanmasını sağlamak adına büyük bir emek ve gayret sarf ediyoruz. Stadyumlarımız, milyonlarca taraftarın coşkusuna ortak olan ve eser sahiplerimizin emeğiyle hayat bulan marşlara, şarkılara ev sahipliği yapmakta. Bu devasa alanlarda telif haklarının güvence altına alınması, sektörümüz adına tarihi bir adımdır. Bundan sonra statlarda yankılanan marşlar ve şarkılar, eser sahiplerinin hakları korunarak milyonlarla buluşacak. Müziğin ve emeğin gücüne inanarak bu değerli farkındalığı sergileyen ve telif haklarına gösterdikleri hassasiyetle sektöre öncülük eden Galatasaray Spor Kulübü’ne ve Sayın Başkan Dursun Özbek’e yürekten teşekkür ederiz. Müzik ve sanat dostu Şampiyon Galatasaray’ın dünya standartlarında attığı bu tarihi adımın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi diğer bütün büyük takımlarımıza örnek olmasını diliyor, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonumuzun da desteğini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı değerli dostum Ferhat Göçer’in de vurguladığı gibi bu uygulamanın Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer bütün kulüplere örnek olması gerekiyor.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı değerli dostum Ferhat Göçer’in de vurguladığı gibi bu uygulamanın Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer bütün kulüplere örnek olması gerekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun süreci desteklemesi ve lisanslı müzik kullanımının spor organizasyonlarında ortak bir standarda dönüşmesi de son derece önemli.

Çünkü telif hakkı, sanatçıya sunulan bir ayrıcalık değil; üretilen emeğin karşılığıdır.

Çünkü telif hakkı, sanatçıya sunulan bir ayrıcalık değil; üretilen emeğin karşılığıdır.

Dijital çağda güçlü bir içerik ekonomisi kurmak istiyorsak yalnızca içeriğin ne kadar izlendiğine değil, o içeriği üretenlerin haklarının ne ölçüde korunduğuna da bakmak zorundayız.

RAMS Park’ta atılan bu imza, bir stadyumun lisanslanmasından daha fazlasını ifade ediyor. Spor ile sanatın, coşku ile emeğin, geniş kitlelere ulaşmak ile hak sahibini korumanın aynı zeminde buluşabileceğini gösteriyor. Müzik statlarda yankılanmaya devam ederken, artık o müziğin arkasındaki emek de duyulacak.

Instagram

Twitter

Facebook

Linkedln

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ümit Sanlav
Ümit Sanlav
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam