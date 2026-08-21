Statlarda Yeni Dönem: Fikrî Emek Karşılığını Buluyor
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MSG; MESAM ve Galatasaray Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen protokolle, stadyumda kamuya açık alanlarda gerçekleştirilecek müzik kullanımlarında eser sahiplerinin telif hakları korunacak.
Dijital çağda içerik her zamankinden daha hızlı üretiliyor, paylaşılıyor ve tüketiliyor. Ancak bu büyük dolaşımın içinde çoğu zaman gözden kaçan önemli bir mesele var: İçeriğin arkasındaki emeğin korunması.
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Bir şarkıyı dinliyor, bir marşa hep birlikte eşlik ediyoruz.
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Protokolle birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park başta olmak üzere Galatasaray Spor Kulübü’ne bağlı tesislerde kullanılan müzikler lisanslama sistemine dâhil edilecek ve eser sahiplerine telif ödemesi yapılacak.
MSG Yönetim Kurulu Başkanı değerli dostum Ferhat Göçer’in de vurguladığı gibi bu uygulamanın Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer bütün kulüplere örnek olması gerekiyor.
Çünkü telif hakkı, sanatçıya sunulan bir ayrıcalık değil; üretilen emeğin karşılığıdır.
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