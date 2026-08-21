Statlarda Yeni Dönem: Fikrî Emek Karşılığını Buluyor

Fakat o eserin bir bestecisi, söz yazarı ve hak sahibi bulunduğunu çoğu zaman hatırlamıyoruz. Oysa müziğin kullanıldığı her alan, aynı zamanda fikrî mülkiyet haklarının da gözetilmesi gereken bir mecradır.

Telif haklarının etkin korunması ve lisanslama ağının genişletilmesi hedefiyle önemli bir adım daha atan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve MESAM Galatasaray Spor Kulübü’nün maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ı lisanslayarak bu alanda bir ilke imza attı.