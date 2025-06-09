Stalk Ne Demektir? Sosyal Medyada Stalk Yapmak Ne Anlama Gelir, Suç mudur?

Stalk, İngilizce kökenli bir kelimedir. Asıl anlamı, “sessizce izlemek, gizlice takip etmek ya da gizlice yaklaşmak” olan stalk, sosyal medyada ise benzer bir şekilde kullanılmaktadır.

Stalk'ın Türkçesi Ne?

Stalk yapmak, bir kişinin Facebook, Twitter (X), Instagram ya da TikTok gibi sosyal medya hesaplarını gizlice incelemek anlamına gelir. Özellikle aslında takip etmediğiniz ya da gizli bir hesap açarak siz değilmişsiniz gibi izlemek anlamına gelir. Gizlice takip ettiğiniz kişinin eski gönderilerini, yeni paylaşımlarını, hikayelerini, hatta beğeni ve yorumlarını dahi detaylı bir şekilde araştırmak demektir. Türkçesi ise 'sinsice izlemek' olabilir.

Stalklamak Ne Demektir?

Stalklamak da 'stalk yapmak' anlamına gelir. Yani stalk yapmak demek yerine stalklamak terimini de kullanabilirsiniz.

Stalker Kime Denir? Stalk Yapanlara Ne Denir?

Stalker ise bir kişiyi takıntılı bir şekilde gizlice takip eden kişiye denir. Sosyal medya üzerinden sürekli ve gizlice birinin gönderilerine bakmanın yanında gerçek hayatta birini izinsiz takip eden veya gözetleyen kişiye de stalker denir.

Stalker kelimesi de tıpkı stalk gibi İngilizce kökenlidir. Bu kelimenin sözlük anlamı ise “İz süren, avına sessizce yaklaşan” demektir.