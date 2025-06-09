Stalk Ne Demektir? Sosyal Medyada Stalk Yapmak Ne Anlama Gelir, Suç mudur?
Sosyal medyanın hayatımıza soktuğu terimlerden biri de stalk yapmaktır. Instagram, Twitter, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformları söz konusu olduğunda kullanılan; stalk, stalker, stalking, stalklamak gibi terimlerin anlamı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
İngilizce bir kelime olmasına rağmen artık dilimize pelesenk olan bu kelimenin Türkçe karşılığı da araştırılıyor. Peki, stalk ne demektir? Stalklamak suç mudur? Stalker kime denir? Stalk nasıl yazılır?
İşte, detaylar…
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Stalk Ne Anlama Gelir?
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Sosyal Medyada Stalk Hangi Amaçlarla Yapılır?
Birinin Beni Stalkladığını Nasıl Anlayabilirim?
Kendini Stalklamaya Karşı Nasıl Koruyabilirsin?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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