Paradigma Nedir? TDK'ye Göre Paradigma Kelimesinin Anlamı
Paradigma nedir sorusu son zamanlarda en çok merak edilen kavramlar arasında yer alıyor. Bilimsel teorilerden gündelik düşünce biçimlerine kadar birçok alanda paradigma kavramı karşımıza çıkıyor. Olaylara nasıl yaklaştığımızı ve dünyayı nasıl algıladığımızı belirliyor.
Peki Paradigma ne demek? Paradigma TDK anlamı nedir? İşte detaylar...
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Paradigma Nedir?
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Paradigma Çeşitleri
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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