Paradigma Nedir? TDK'ye Göre Paradigma Kelimesinin Anlamı

Paradigma, olaylara ve kavramlara yaklaşım biçimimizi şekillendiren düşünsel bir çerçeveyi ifade eder. Yani bir konuya nasıl baktığımızı, nasıl değerlendirdiğimizi belirleyen temel bir bakış açısıdır. Günlük yaşamda çoğu zaman farkında olmadan belirli paradigmalar doğrultusunda hareket ederiz.

Bu kavram özellikle bilim dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Çünkü araştırmaların nasıl yapılacağı, hangi soruların sorulacağı ve elde edilen verilerin nasıl yorumlanacağı büyük ölçüde hakim paradigma tarafından belirlenir.

Paradigma TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu’na göre paradigma, “örnek” ve “değerler dizisi” anlamına gelir. TDK anlamıyla birlikte değerlendirildiğinde paradigma, insanların dünyayı ve olayları algılama biçimini belirleyen bir çerçeve olarak tanımlanabilir.