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Paradigma Nedir? TDK'ye Göre Paradigma Kelimesinin Anlamı

Paradigma Nedir? TDK'ye Göre Paradigma Kelimesinin Anlamı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 21:26

Paradigma nedir sorusu son zamanlarda en çok merak edilen kavramlar arasında yer alıyor. Bilimsel teorilerden gündelik düşünce biçimlerine kadar birçok alanda paradigma kavramı karşımıza çıkıyor. Olaylara nasıl yaklaştığımızı ve dünyayı nasıl algıladığımızı belirliyor.

Peki Paradigma ne demek? Paradigma TDK anlamı nedir? İşte detaylar...

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Paradigma Nedir?

Paradigma Nedir?

Paradigma, olaylara ve kavramlara yaklaşım biçimimizi şekillendiren düşünsel bir çerçeveyi ifade eder. Yani bir konuya nasıl baktığımızı, nasıl değerlendirdiğimizi belirleyen temel bir bakış açısıdır. Günlük yaşamda çoğu zaman farkında olmadan belirli paradigmalar doğrultusunda hareket ederiz. 

Bu kavram özellikle bilim dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Çünkü araştırmaların nasıl yapılacağı, hangi soruların sorulacağı ve elde edilen verilerin nasıl yorumlanacağı büyük ölçüde hakim paradigma tarafından belirlenir. 

Paradigma TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu’na göre paradigma, “örnek” ve “değerler dizisi” anlamına gelir. TDK anlamıyla birlikte değerlendirildiğinde paradigma, insanların dünyayı ve olayları algılama biçimini belirleyen bir çerçeve olarak tanımlanabilir.

Paradigma Çeşitleri

Paradigma Çeşitleri

Bilimsel düşünce sistemleri zamanla farklı paradigmalar etrafında şekillenmiştir. Her paradigma, bilgiye ve gerçekliğe farklı bir pencereden bakar. Günümüzde en çok bilinen paradigma türleri şunlardır:

Pozitivist Paradigma

Pozitivist paradigma, nesnelliği temel alır ve yalnızca deney ve gözlemle doğrulanabilen bilgileri kabul eder. Auguste Comte’un öncüsü olduğu bu yaklaşım, bilginin ölçülebilir olmasını ve somut verilere dayanmasını savunur.

Yorumlayıcı Paradigma

Yorumlayıcı paradigma, bireylerin deneyimlerine ve algılarına odaklanır. Toplumdaki olayları anlamlandırmak için sadece dış gözlem değil, olayların geçtiği bağlam da dikkate alınır. Bu yaklaşımda araştırmalar genellikle nitel yöntemlerle yürütülür çünkü her bireyin yaşadığı durum farklı anlamlar taşıyabilir.

Eleştirel Paradigma

Eleştirel paradigma, pozitivist ve yorumlayıcı yaklaşımlara eleştirel bir alternatif sunar. Bu yaklaşım özellikle toplumsal adalet, eşitsizlikler ve gizli güç ilişkileri üzerinde durur.

Postmodernist Paradigma

Paradigmalar sabit yapılar değildir; zamanla yerini yeni bakış açılarına bırakabilir. Bu değişim sürecine 'paradigma değişimi' denir. Thomas Kuhn’un bilim dünyasına kazandırdığı kavram, bilimsel devrimlerin temelini oluşturur. Örneğin, Newton fiziğinin uzun süre kabul gören bir paradigma olması, Einstein’ın görelilik kuramıyla sarsılmış ve yeni bir paradigmaya geçiş sağlanmıştır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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