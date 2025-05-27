Spotify Çöktü mü? 27 Mayıs Salı Spotify Erişim Sıkıntısı

Spotify, birçok kullanıcının bildirdiğine göre çöktü. Kimi kullanıcılar, müzik ve podcast dinleme platformu olan Spotify'a giremediğini belirtti. Öte yandan bazı kullanıcılar ise erişim sıkıntısı yaşamıyor. Spotify'da genel olarak bir arıza yaşanmadığı, bölgesel bir sıkıntı olabileceği düşünülüyor.