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Spotify Çöktü mü? 27 Mayıs Salı Spotify Erişim Sıkıntısı

Spotify Çöktü mü? 27 Mayıs Salı Spotify Erişim Sıkıntısı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 15:47

Spotify, ülkemizde de müzik ve podcast dinlemek için en çok kullanılan platformlardan biri haline geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify'a zaman zaman erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bu tarz sorunlar, genellikle global çapta yaşanıyor. 27 Mayıs Salı günü de birçok kullanıcı Spotify'a giremediğini belirtti. 

Peki Spotify çöktü mü? Spotify ne zaman düzelecek?

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Spotify Çöktü mü?

Spotify Çöktü mü?

Spotify, birçok kullanıcının bildirdiğine göre çöktü. Kimi kullanıcılar, müzik ve podcast dinleme platformu olan Spotify'a giremediğini belirtti. Öte yandan bazı kullanıcılar ise erişim sıkıntısı yaşamıyor. Spotify'da genel olarak bir arıza yaşanmadığı, bölgesel bir sıkıntı olabileceği düşünülüyor.

Spotify Erişim Sıkıntısı 27 Mayıs Salı

Spotify Erişim Sıkıntısı 27 Mayıs Salı

Spotify'ın erişim sıkıntısına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla 'Spotify ne zaman düzelir?' sorusunun cevabı da bilinmiyor. Spotify'ın kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Ancak 27 Mayıs Spotify erişim problemine dair net bir bilgi bulunmuyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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