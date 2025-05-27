Spotify Çöktü mü? 27 Mayıs Salı Spotify Erişim Sıkıntısı
Spotify, ülkemizde de müzik ve podcast dinlemek için en çok kullanılan platformlardan biri haline geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify'a zaman zaman erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bu tarz sorunlar, genellikle global çapta yaşanıyor. 27 Mayıs Salı günü de birçok kullanıcı Spotify'a giremediğini belirtti.
Peki Spotify çöktü mü? Spotify ne zaman düzelecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spotify Çöktü mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spotify Erişim Sıkıntısı 27 Mayıs Salı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın