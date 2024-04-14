Sporun Bitmeyen Sorunu ''IRKÇILIK''

Yeşil sahalar ırkçılığın en sık yaşandığı yerlerden biri. Nitekim dünyanın en büyük yıldızları bile zaman zaman ırkçı söylemlerden nasibini alabiliyor.
Öyle ki Barcelona’ nın Kamerunlu ünlü yıldızı Samuel Eto’o, futbolun asi çocuğu Mario Balotelli ve daha nicesi ırkçı saldırılara maruz kaldı. Bu saldırılar bazen bir ‘’ maymun sesi’’ olurken bazense sahaya atılan bir muz oldu.
Kimi futbolcular ırkçı saldırılar sonucu sinirlerine hakim olamazken, Dani Alves gibi isimlerse atılan muzları yiyerek bu çirkin saldırılara soğukkanlılıkla tepki göstermeyi başarabildi.
Irkçı saldırılar zaman zaman Türk asıllı sporculara kadar uzadı. Öyle ki yakın zamanda Mesut Özil’e yapılan ırkçı saldırılar, onun Alman Milli takımını bırakmasına neden oldu. Üstelik Alman futbol federasyonunda bir yetkili ünlü futbolcuya Türk kökenlerinden dolayı saygısızca davranacak kadar ileri gitti ve onu politik propaganda yapmakla suçladı.
Özil ise yaptığı açıklamada tepkisini şöyle dile getirecekti: 'Irkçılığı asla kabul edemem. 2 kalbim var. Biri Türk, diğeri Alman. Bu insanlar ise benim Alman olduğumu kabul etmek istemiyorlar. Kazandığımda Alman, kaybettiğimdeyse göçmen oluyorum.’’
İspanya’nın Celta Vigo takımında forma giyen milli yıldızımız Okay Yokuşlu’ da ırkçı saldırılardan nasibini aldı. Nitekim 2-0 kaybedilen maçın faturası, asker selamı verdiği için anlamsız bir şekilde kendisine kesildi ve faşist yakıştırmalarında bulunuldu. Hatta ünlü sporcuyu tahrik etmek adına tribünlerden bölücü terör örgütü adına pankartlar açılsa da milli futbolcumuz soğukkanlılığını koruyabildi.
Lazio’dan emsal, Chelsea’dan destek
Irkçılık konusunda UEFA yerel liglere müdahale etmemeyi seçerken, bu konuda alınacak önlem ve kararlar ülke federasyonlarının inisiyatifine bırakılmış durumda. Federasyonların bu konuda gerekli yaptırımları uygulayamadıkları tartışılsa da, bazı spor kulüpleri bu konuda emsal olacak kararlar almaya devam ediyor. Nitekim ırkçı saldırılar sonucu İtalya’nın köklü kulüplerinden biri olan Lazio kulübüne kesilen 50 bin Euro’luk faturanın bedeli, bu söylemlerde bulunan taraftarlara eşit şekilde ödetildi.
Bununla birlikte, Londra temsilcisi ABD’ de George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesine kayıtsız kalmadı ve resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verdi:
'Chelsea Kulübü, ayrımcılık, vahşet ve adaletsizlikle mücadelede George Floyd ve tüm kurbanlarla birlikte. Kulüp olarak, çözümün bir parçası olmaya kararlıyız. Adalet, eşitlik ve anlamlı değişim isteyen herkese katılıyoruz. Yeter artık! Birlikte daha güçlüyüz.'