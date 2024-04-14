Sporun Bitmeyen Sorunu ''IRKÇILIK''

1968 Meksika Olimpiyatlarında, 200 metre yarışlarından sonra düzenlenen madalya töreni, gerek spor gerekse olimpiyatlar tarihinin en dikkat çekici protestolarından birine ev sahipliği yaptı.

Nitekim yarış sonunda dereceye giren atletler, Tommie Smith ve John Carlos’un şeref kürsüsünde ABD bayrağı göndere çekilirken siyah eldivenli yumruklarını havaya kaldırmaları olimpiyatları dahi gölgede bıraktı. Üstelik bu protestoya kürsüde 2. Sırayı alan beyaz atlet Peter Norman’ın yakasına iliştirdiği ‘’ İnsan Hakları İçin Olimpiyat Projesi’’ kokartıyla destek vermesi bu olayı daha ilginç bir hale getirdi.

Olayın heyecanı ile olan bitenlere kimse bir anlam veremese de kısa bir zaman sonra, bu protestonun amacının Amerika’daki ırkçılığı ve zenciler üzerindeki eşitsizliği protesto ettiği anlaşılacaktı.

Bu ilginç protestodan sonra, olimpiyat komitesi adeta çılgına döndü ve bu 3 sporcuyu hemen olimpiyat köyünden kovdu. Hatta bununla kalmayarak onlara türlü yaptırımlar uygulayarak spor kariyerlerini bitirme noktasına getirdi.

Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Peter Norman ve ABD’li atletlerin dostlukları ömür boyu sürdü. Onların bu ‘’ eylem kardeşliği’’ Peter Norman’ın vefatına kadar devam etti. Öyle ki 2006 yılında vefat eden Peter Norman’ın tabutu da bu iki ABD’ li atletin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Not: Takvim yaprakları 2012 yılını gösterdiğinde Avustralya devleti Norman’ın uğradığı haksızlıktan dolayı özür diledi.

Muhammed Ali madalyasını feda etti

Spor tarihinin ırkçılığa karşı dikkat çeken en ilginç protestolarından biri, dönemin Dünya yıldızı Muhammed Ali tarafından gerçekleştirildi. 18 yaşında katıldığı 1960 Roma Olimpiyatları’nda altın madalya kazandıktan sonra ünü giderek artmaya başlayan Muhammed Ali, ABD’ ye döndüğünde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Yemek, yemek için girdiği bir lokantada ‘’ burada sadece beyazlara servis yapılıyor’’ yanıtı üzerine emen orada ABD’ nin bu madalyayı hak etmediğini düşündü ve madalyasını ‘’ Ohio Nehri’ne attı. Tüm aramalara rağmen bu madalya bulunamadı ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda bu madalyanın yerine başka bir altın madalya Muhammed Ali’ye verildi.

Not: O yıllarda ABD’ de Afro- Amerikan olarak yaşamının zorluklarını çeken Muhammed Ali, Vietnam Savaşına gitmeyi reddetti ve tarihe geçecek olan şu konuşmayı yaptı:

‘’Vietnamlılarla bir alıp veremediğim yok, hem onlar beni sizler gibi zenci diye hiç aşağılamadılar, bana hiçbir kötülük yapmadılar.”