Sözlerini Tutamayacaksan İstifa Et!

Davison Sanchez doğrudan Rafa Silva’nın ayağına tabanı ile giriyor. Hakemin görüş açısında olmasına rağmen faulü çalmıyor. Çünkü çalsa kesin sarı kart vermesi lazım.

Davison Sanchez, Immobile’nin karnına yumruğu çakıyor. Ortada ikili mücadele falan yok. Top Immobile’nin ayağından çıkmış. Bu pozisyon kesin kırmızı kart. Çünkü bu durumlarda yumruğun şiddetini falan tartışamazsınız. Topsuz alanda rakibe yapılan bu hareketin cezası kesin kırmızı karttır. VAR hakemleri sarı kartlara müdahale edemiyorlar ancak pozisyon kırmızı ise hakemi kenara çağırma yetkisi var. Ama pozisyon Beşiktaş lehine ise hakemler görmezden geliyorlar.

Barış Alper’in bire bir pozisyonda Immobile’yi indirmesi yüzde yüz kırmızı kart. Zira Barış Alper son adam. Immobile onu geçtiğinde doğrudan kaleye gidecek. Bu pozisyonu da hakem sarı kart ile geçiştirdi.

Duran top kazanmak için kendini yerden yere atan Icardi’nin her kendini yere atmasını hakem faul olarak değerlendirdi. Attıkları iki gol de bu tür aldatma faullerden geldi.

Edep Ya Hu!

Beşiktaşlı oyuncuları tebrik ediyorum.

Beşiktaşlı oyuncular oyunu çirkinleştirmeden, hakemi aldatmaya yönelik hareketler yapmaya tenezzül etmeden, karakterli bir şekilde mücadele ettiler. Oyunun genelinde üstün oynayan taraf Beşiktaş’tı. Galatasaray’dan daha çok net pozisyonlar yakaladılar. Ama şans yanlarında değildi. Bence sezonun en iyi oyununu oynadılar. Sanki deplasmanda değil de kendi evlerinde oynuyor kadar rahattılar.

Paulista’nın eksikliği kendini çok fazla hissettirdi; iddia ediyorum, saha olsa, o iki gole de müdahale ederdi. Galatasaray’ın tek umudu olan, duran toplarda defansın daha dikkatli olması gerekirdi.

Galatasaray’ın, hakem desteği olmadan bu ligde şampiyon olamayacağı bugün de belli oldu. Avrupa maçlarında, köy takımlarına bile zorlanmaları bunun göstergesi. Zira o maçlarda hakem desteği olmadan oynuyorlar.

O göklere çıkardıkları Barış Alper ve Beşiktaş’a küfürlü gönderme yapan futbolcu müsveddesini ben bugün sahada göremedim. Demek ki büyük takımlar karşısında ‘kâğıttan aslanlar’…

Daha bu köprünün altından çok sular akar. Beşiktaş’ın, devre arasında yapacağı takviyelerle rakiplerini geçip, şampiyon olacağından adım gibi eminim…

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