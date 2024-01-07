Sosyal Medyayı Bilinçli Kullanmanın 10 Yolu

Bilgi paylaşırken dikkatli olmalıyız. Kaynağını bilmediğimiz ya da doğrulayamadığımız bir bilgiyi paylaşmak pek doğru bir davranış değil. Çünkü o bilgi ile bir aksiyon alacak bir insan olabileceğini ve yanlış bilginin o insanı yanlış bir yola sürükleyebileceğini bazen unutuyoruz. Bunu yapmayalım.