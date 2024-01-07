Sosyal Medyayı Bilinçli Kullanmanın 10 Yolu
Sosyal Medyayı Bilinçli Kullanmanın 10 Yolu
Sosyal medya hayatımızın ne kadar merkezine yerleşmiş durumda, değil mi? Peki onu bilinçli bir şekilde kullanabiliyor muyuz? İşte sosyal medyayı bilinçli bir şekilde kullanmanın yolları.
Keyifli okumalar!
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1. Sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı kontrol altında tutalım.
2. Sosyal medyayı bir bilgi kaynağı olarak kullanalım.
3. Olumlu ve yapıcı geri bildirimlerde bulunalım.
4. Sosyal medyada gizliliğimizi korumaya özen gösterelim.
5. Sosyal medya kullanımına zaman zaman mola verelim.
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6. Her önüne geleni takip etmemek, her takip isteğini kabul etmemek gerek.
7. Aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla bir araya gelelim.
8. Gerçek hayatı da ihmal etmeyelim.
9. Sosyal medyada bir bilgi paylaşırken dikkatli olalım.
10. Ara sıra sosyal medya detoksu yapalım.
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