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Sosyal Medyayı Bilinçli Kullanmanın 10 Yolu

etiket Sosyal Medyayı Bilinçli Kullanmanın 10 Yolu

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 10:16

Sosyal medya hayatımızın ne kadar merkezine yerleşmiş durumda, değil mi? Peki onu bilinçli bir şekilde kullanabiliyor muyuz? İşte sosyal medyayı bilinçli bir şekilde kullanmanın yolları. 

Keyifli okumalar! 

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1. Sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı kontrol altında tutalım.

Sosyal medyada hepimiz belki de olması gerektiğinden fazla zaman geçiriyor olabiliriz. Dolayısıyla bunu biraz kontrol altında tutmak gerekiyor.  Sadece belirli bir zaman diliminde çevrimiçi olmayı planlayarak, diğer günlük aktivitelere daha fazla odaklanmak en doğrusu.

2. Sosyal medyayı bir bilgi kaynağı olarak kullanalım.

Sosyal medya sadece boş zamanı öldürmek için değil aynı zamanda güncel haberleri takip etmek, yeni bilgiler öğrenmek ve farklı bakış açılarına ulaşmak için de kullanılabilir. Ancak bu amaçla kullanırken de güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeye özen göstermek gerek.

3. Olumlu ve yapıcı geri bildirimlerde bulunalım.

Başkalarının paylaşımlarına kötü ve negatif yorumlar yapmak yerine, yapıcı ve olumlu geri bildirimde bulunmak daha faydalı olabilir. Biraz hoşgörülü olmaktan kimseye zarar gelmez. Eleştirecek bir şeyler olsa da o eleştiriyi yapıcı ve kırmadan yapmak en doğrusu.

4. Sosyal medyada gizliliğimizi korumaya özen gösterelim.

Bir insanın birçok kişisel bilgisine sosyal medya üzerinden erişmek mümkün. Bunda ne var diye düşünmemek lazım. O bilgileri kullanarak hem sana hem de sevdiklerine kötü niyetli insanlar zarar vermeye çalışabilir. Bu yüzden gizlilik ayarlarını düzenleyerek kişisel bilgilerimizi korumakta fayda var.

5. Sosyal medya kullanımına zaman zaman mola verelim.

Sürekli olarak sosyal medyada takılmak insanı mental olarak ciddi bir şekilde yorabilir ve olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden sosyal medyadan ara sıra uzaklaşmalıyız. Dijital bir mola, zihin sağlığını korumak ve gerçek hayata daha fazla odaklanmak için çok önemli.

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6. Her önüne geleni takip etmemek, her takip isteğini kabul etmemek gerek.

Sosyal medyada takip ettiğimiz hesaplar aslında hayata bakış açımızı ciddi oranda etkiliyor. Sürekli olumsuz içerikler görmek hayata karşı bizim bakış açımızın da olumsuz olmasına sebep olabilir. Ya da sürekli hayal gibi bir hayatın paylaşıldığı içerikler, ben niye böyle bir hayat yaşayamıyorum fikrini pekiştirerek bizi üzebilir. En iyisi kimi takip ettiğimizi iyi seçmek gerek.

7. Aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla bir araya gelelim.

Sosyal medyanın en güzel yanlarından biri aynı ilgi alanlarına sahip insanlar arasındaki mesafeleri kaldırmak olabilir. Bu sayede ilgi alanınız hakkında fikir ve görüşlerinizi paylaşabileceğiniz, o konuda daha rahat konuşabileceğiniz insanlar ile güzel bir iletişim yakalayabiliyoruz. O yüzden sosyal medyada topluluklara katılmaktan çekinmeyin.

8. Gerçek hayatı da ihmal etmeyelim.

Sosyal medya kullanımınızı sınırlayarak, gerçek hayattaki etkinliklere daha fazla zaman ayırmayı ihmal etmememiz gerek. Çünkü fiziksel aktiviteler, sosyal ilişkilerimizi güçlendirebilir. Unutmayın bizler sosyal canlılarız. Sosyal medyanın gerçek bir dünya olduğunu bu yüzden unutmamalıyız.

9. Sosyal medyada bir bilgi paylaşırken dikkatli olalım.

Bilgi paylaşırken dikkatli olmalıyız. Kaynağını bilmediğimiz ya da doğrulayamadığımız bir bilgiyi paylaşmak pek doğru bir davranış değil. Çünkü o bilgi ile bir aksiyon alacak bir insan olabileceğini ve yanlış bilginin o insanı yanlış bir yola sürükleyebileceğini bazen unutuyoruz. Bunu yapmayalım.

10. Ara sıra sosyal medya detoksu yapalım.

Kendimizi zaman zaman sosyal medyadan mahrum bırakmamız gerek. Gerçekten bir bağımlılığa dönüşüp dönüşmediğini anca böyle test edebiliriz. Hem zihinsel olarak dinlenmek hem de sevdiklerimize zaman ayırmak için mutlaka yapmamız gereken bir şey bu.

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