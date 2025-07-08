Sosyal Medyada Gündem Olan Kavga: Sosyal Medyada Tartışıp Sokakta Kavga Ettiler! İki Fenomen de Gözaltında
X platformunda binlerce takipçileri olan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli iki sosyal medya fenomeni önce X üzerinde sözlü tartışma yaşadı, sonra da birbirlerine adres verip sokak ortasında yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre iki fenomen de gözaltına alındı.
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Sosyal medya dün gece iki fenomenin sokak ortasındaki yumruklu kavgasına şahit oldu.
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Üsküdar Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi:
İşte sosyal medyada gündem olan kavganın görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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