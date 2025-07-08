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Sosyal Medyada Gündem Olan Kavga: Sosyal Medyada Tartışıp Sokakta Kavga Ettiler! İki Fenomen de Gözaltında

Sosyal Medyada Gündem Olan Kavga: Sosyal Medyada Tartışıp Sokakta Kavga Ettiler! İki Fenomen de Gözaltında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2025 - 11:27

X platformunda binlerce takipçileri olan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli iki sosyal medya fenomeni önce X üzerinde sözlü tartışma yaşadı, sonra da birbirlerine adres verip sokak ortasında yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre iki fenomen de gözaltına alındı.

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Sosyal medya dün gece iki fenomenin sokak ortasındaki yumruklu kavgasına şahit oldu.

Sosyal medya dün gece iki fenomenin sokak ortasındaki yumruklu kavgasına şahit oldu.

Galatasaraylılığı ile bilinen fenomen Meto ile Fenerbahçeliliği ile bilinen fenomen solkanateness sosyal medya  ‘kız meselesi’ yüzünden birbirlerine yaptıkları göndermelerin sonunda sokakta kavgaya tutuştu. 

Sosyal medyada gündem olan kavga sonrasında iki kullanıcı da gözaltına alındı.

Üsküdar Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi:

Üsküdar Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi:

“07.07.2025 tarihinde Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana gelen kavga olayıyla ilgili olarak;

Yapılan çalışmalarda, olaya karışan E.E. (21) ve M.C.T. (24) isimli şahısların sosyal medya üzerinden tartışarak randevulaştıkları ve kavga ettikleri belirlenmiş, her iki şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheliler hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapılmış olup, 08.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edileceklerdir.'

İşte sosyal medyada gündem olan kavganın görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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