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Sosyal Medya Kullanımına Göre Hangi Kuşaksın?

etiket Sosyal Medya Kullanımına Göre Hangi Kuşaksın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 17:31

Sosyal medya alışkanlıkların aslında senin hangi kuşaktan olduğunu söylüyor olabilir! Paylaşım tarzından favori platformuna kadar her detay, seni tanımlıyor. Peki, sen sosyal medyada hangi kuşaksın? 

Hemen testimize katıl ve öğren👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. WhatsApp durum kullanır mısın?

4. En çok hangi cihazdan sosyal medyaya giriyorsun?

5. Instagram' da hikaye paylaşırken ne yaparsın?

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6. Paylaşım saatine dikkat eder misin? Bu senin için ne kadar önemli? Puanla bakalım!

7. Hangi platformu kullanmayı daha çok seviyorsun?

8. Birini seçmelisin! Hangisi?

9. “Close Friends” (Yakın arkadaşlar) listen var mı? Burada aktif misin?

10. Son olarak, günde kaç tane story paylaşırsın?

Alfa Kuşağı (2013 ve sonrası)

Sosyal medya senin için sadece bir araç değil, kendini ifade etme biçimi ve sen bunu çok iyi yapıyorsun! Sosyal medya uygulamalarının içinden çıkmayacak kadar aktifsin. Filtreler, viral şarkılar, avatar modları…Hepsi senin elinde adeta bir oyun hamuruna dönüşüyor. Henüz çok gençsin ama uygulamaları bu kadar rahat ve yaratıcı kullanman şaşırtıcı değil, çünkü sen teknolojinin içine doğdun.

Z Kuşağı (1997–2012)

Sen zaten telefonla büyüyen kuşaktansın. Story'lerinde müzik seçiminden fontuna kadar her şeyin uyumlu olması, sosyal medyanı adeta bir sanat alanına çevirdiğini gösteriyor. Sadece paylaşmıyorsun, üretiyorsun. Etkileşim saatleri, hikaye sıklığın derken biz zaten senin Z kuşağı olduğunu tahmin etmiştik. Sosyal medya senin için hem bir oyun alanı, hem de kendini ifade ettiğin gerçek bir yer.

Y Kuşağı / Millennial (1981–1996)

Senin sosyal medya kullanımın; dengeli, estetik ve yerinde. Ne fazla gösterişçisin, ne de çok geri planda. Reels izliyor ama TikTok’a biraz mesafeli duruyorsun; hikâyelerinde müzik de var ama öyle rastgele değil, seçilmiş. Biyona yazdığın motto, sabit hikâyelerindeki temalar… Hepsi gayet planlı. Bu da senin sosyal medyayı bir günlük gibi değil, dijital bir vitrin gibi kullandığını gösteriyor. Millennial kuşağının en sevdiğimiz yönü sende fazlasıyla var: hem teknolojiyi biliyorsun hem onun seni yönetmesine izin vermiyorsun.

X Kuşağı (1965–1980)

Senin için sosyal medya, “gösteriş” değil, iletişim aracı. Story paylaşmaktan çok izlemeyi seviyorsun, filtre kullanmaktan çok doğal kalmayı tercih ediyorsun. Bu sadeliğin aslında seni çok farklı kılıyor, çünkü içerikten çok anlam peşindesin. Dijital dünya sana uzak değil ama sen ona mesafeni koruyorsun. Sessiz ama sağlam bir sosyal medya varlığın var; az ama öz.

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miray soysal
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