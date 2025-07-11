Sosyal Medya Kullanımına Göre Hangi Kuşaksın?

Senin sosyal medya kullanımın; dengeli, estetik ve yerinde. Ne fazla gösterişçisin, ne de çok geri planda. Reels izliyor ama TikTok’a biraz mesafeli duruyorsun; hikâyelerinde müzik de var ama öyle rastgele değil, seçilmiş. Biyona yazdığın motto, sabit hikâyelerindeki temalar… Hepsi gayet planlı. Bu da senin sosyal medyayı bir günlük gibi değil, dijital bir vitrin gibi kullandığını gösteriyor. Millennial kuşağının en sevdiğimiz yönü sende fazlasıyla var: hem teknolojiyi biliyorsun hem onun seni yönetmesine izin vermiyorsun.