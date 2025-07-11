Sosyal Medya Kullanımına Göre Hangi Kuşaksın?
Sosyal medya alışkanlıkların aslında senin hangi kuşaktan olduğunu söylüyor olabilir! Paylaşım tarzından favori platformuna kadar her detay, seni tanımlıyor. Peki, sen sosyal medyada hangi kuşaksın?
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. WhatsApp durum kullanır mısın?
4. En çok hangi cihazdan sosyal medyaya giriyorsun?
5. Instagram' da hikaye paylaşırken ne yaparsın?
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6. Paylaşım saatine dikkat eder misin? Bu senin için ne kadar önemli? Puanla bakalım!
7. Hangi platformu kullanmayı daha çok seviyorsun?
8. Birini seçmelisin! Hangisi?
9. “Close Friends” (Yakın arkadaşlar) listen var mı? Burada aktif misin?
10. Son olarak, günde kaç tane story paylaşırsın?
Alfa Kuşağı (2013 ve sonrası)
Z Kuşağı (1997–2012)
Y Kuşağı / Millennial (1981–1996)
X Kuşağı (1965–1980)
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