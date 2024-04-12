Sosyal Medya Kullanıcısının Kadınların İlişki Anlayışı Hakkındaki Tespiti Kadın Kullanıcılardan Tepki Çekti!
Sosyal Medya Kullanıcısının Kadınların İlişki Anlayışı Hakkındaki Tespiti Kadın Kullanıcılardan Tepki Çekti!
Bir sosyal medya kullanıcısının kadınların ilişki anlayışı hakkında yaptığı tespit gündem oldu. Yapılan tespite kadın kullanıcılardan tepkiler gecikmedi.
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İlişkiler bazen çokça karmaşık bir yapıya sahip olabiliyor. Özellikle de kimi sevip sevemeyeceğimizi seçemiyoruz. Çünkü konu aşk olunca mantıktan çok kalbimiz çalışıyor.
Hal böyle olunca da "ben daha iyisine mi layığım" ya da "bu kişi bana göre değil" gibi ayrımları pek yapamıyor hale geliyoruz. Tabii bu herkes için geçerli mi derseniz elbette ki değil.
Birçoğumuz ilişkilerin karmaşık olduğunu savunurken bir sosyal medya kullanıcısının kadınların ilişki anlayışı hakkında yaptığı tespit gündeme geldi. Kadınların kendi pazar değerlerine bakmadan "Sen en iyisini hak ediyorsun" propagandaları yaptığını ve "normal" erkekleri aşağıladığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı diğer kadın kullanıcılar tarafından tepki çekti.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz sosyal medya kullanıcısının görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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