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Sonuçlara Hazır mısınız? Uyumunuza Göre Ne Zaman Ayrılacağınızı Söylüyoruz!

etiket Sonuçlara Hazır mısınız? Uyumunuza Göre Ne Zaman Ayrılacağınızı Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 23:01

Tüm ilişkiler olmasa bile birçok ilişki büyük beklentilerle başlar ve sonunda çeşitli sebeplerden ötürü biter. Kimsenin ayrılmasını ve ayrılık sonrası acı çekmesini istemeyiz ama bazı şeyler olmayınca olmuyor, biliyoruz. Bu testimizde uyumunuza göre ne zaman ayrılacağınızı söyleyeceğiz. 💔

Hazırsan başlayalım!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle ne zamandır berabersiniz?

3. Peki beraber zaman geçirme fırsatınız oluyor mu?

4. İlişkilerde iniş çıkışlar olabilir, kabul ediyoruz. Peki siz partnerinle tartışır mısınız?

5. O halde en son ne zaman tartıştınız?

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6. Hangi konuda birbirinizi tamamladığınızı düşünüyorsun?

7. Sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini birbirinizle paylaştınız mı hiç?

8. Son olarak, onunla yan yanayken nasıl hissediyorsun diye sorsak?

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Sizin ayrılmanız bayağı zaman alır!

Seçtiğin yanıtlara göre partnerinle ilişkinizin bitmesine daha çok var! Birbirinize bağlısınız ve değer ile sevgiyi eksik etmiyorsunuz. Her ne kadar tartışmalar yaşansa bile ayrılık rüzgârları pek esmiyor diyebiliriz. Eğer ayrılık varsa bile bunun için epey bir sürenin geçmesi gerekecek!

Önünüzde birkaç ay var...

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda her ne kadar ilişkinizin başlamasının üzerinden zaman geçse de, ilişkinin ortasındaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Daha yaşayacağınız pek çok şey olduğunu düşündüğünüz için ayrılığı erteliyor olabilirsiniz. Ancak zamanla taşlar yerine oturunca ve bazı şeyler yaşandıktan sonra ayrılık rüzgârları hafiften esmeye başlayabilir...

Ayrılık çanları çalıyor...

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda aranızda bazı şeyler bitmiş gibi gözüküyor. Bağınız zayıflamış ve duygularınızı eskisi kadar yoğun yaşamıyorsunuz. Durum böyleyken ilişkide olmanın ne anlamı var dersen eğer, bazen ayrılık o kadar kolay olmayabiliyor. Bu yüzden doğru zamanı bekliyor olabilirsiniz. Ne diyelim, şans sizden yana olsun!

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