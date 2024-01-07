Sonuçlara Hazır mısınız? Uyumunuza Göre Ne Zaman Ayrılacağınızı Söylüyoruz!
Sonuçlara Hazır mısınız? Uyumunuza Göre Ne Zaman Ayrılacağınızı Söylüyoruz!
Tüm ilişkiler olmasa bile birçok ilişki büyük beklentilerle başlar ve sonunda çeşitli sebeplerden ötürü biter. Kimsenin ayrılmasını ve ayrılık sonrası acı çekmesini istemeyiz ama bazı şeyler olmayınca olmuyor, biliyoruz. Bu testimizde uyumunuza göre ne zaman ayrılacağınızı söyleyeceğiz. 💔
Hazırsan başlayalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Partnerinle ne zamandır berabersiniz?
3. Peki beraber zaman geçirme fırsatınız oluyor mu?
4. İlişkilerde iniş çıkışlar olabilir, kabul ediyoruz. Peki siz partnerinle tartışır mısınız?
5. O halde en son ne zaman tartıştınız?
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6. Hangi konuda birbirinizi tamamladığınızı düşünüyorsun?
7. Sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini birbirinizle paylaştınız mı hiç?
8. Son olarak, onunla yan yanayken nasıl hissediyorsun diye sorsak?
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