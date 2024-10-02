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Sonbaharda Su Birikintisine Zıplamasına İzin Verilen Çocukların Bir Başka Büyümesinin 10 Sebebi

Sonbaharda Su Birikintisine Zıplamasına İzin Verilen Çocukların Bir Başka Büyümesinin 10 Sebebi

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 16:01

Hazır sonbahar gelmişken biraz da çocukların eğlencesini, dünyalarını ve yaşamlarını ele alalım. Su birikintisine zıplamalarına izin verilen çocuklar bir başka büyür diyoruz ama nasıl oluyor bu? Sebeplerini aşağıda ele aldık. 👇

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1. Özgürlüğün tadını çıkarmışlardır.

1. Özgürlüğün tadını çıkarmışlardır.

Su birikintilerine zıplamasına izin verilen çocuklar, özgürlüğün ne demek olduğunu erken yaşta öğrenirler. Kısıtlanmadan, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarırlar.

2. Yaratıcı dünyaları her zaman desteklenmiştir.

Her ne kadar basit bir su birikintisi gibi görünse de çocukların bu basitlikte bile yaratıcılıkları gelişir. Bir an kendisini bir su perisi veya adaya ulaşmak isteyen bir korsan gibi hissedebilir. 🏴‍☠️ 🧚

3. Onlar için kirlenmek o kadar da kötü bir şey değildir!

3. Onlar için kirlenmek o kadar da kötü bir şey değildir!

Bu çocuklar için çamur, sadece eğlencenin bir parçasıdır. Kirlenmenin kötü bir şey olmadığını öğrenirler. Çünkü gün içinde hiç kirlenmese bile eve gidildiğinde o bıcı bıcı hemen yapılacaktır! 😅

4. Küçük riskler almayı erken yaşta öğrenmişlerdir.

4. Küçük riskler almayı erken yaşta öğrenmişlerdir.

Su birikintisine zıplamak, küçük bir cesaret işidir. Bu biz büyükler için küçük bir şey olsa da çocuklar için biraz riskli ama işin sonunda eğlenceli olduğu fark edilen bir şeydir. Bu sayede risk almayı ve sonuçlarına katlanmayı öğrenirler. Tabii sonucunda eğlence olması şartıyla. 🤓

5. Bağımsızlık duyguları bir hayli artar.

5. Bağımsızlık duyguları bir hayli artar.

Kendi kararlarını verip suya zıplayan çocuklar, bağımsızlık duygusunu geliştirirler. 'Anne, bunu yapabilir miyim?' sorusunu sormadan harekete geçerler. Ama yaramazlık yapmasak daha iyi olur diyebilir miyiz?

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6. Mutlu olmanın ne demek olduğunu bilirler.

6. Mutlu olmanın ne demek olduğunu bilirler.

Kısıtlanmadan, ne çevresine ne de kendisine bir zarar vermeden hareket edebilen çocuklar, mutluluğu da tadarlar. Onlar için keyifli geçebilecek herhangi bir aktivite, mutluluk getirir.

7. Doğa ile bağ kurmayı en kolayından deneyimlemişlerdir.

7. Doğa ile bağ kurmayı en kolayından deneyimlemişlerdir.

Su, toprak, yapraklar... Doğanın tüm elementleriyle haşır neşir olurlar. Bu da onların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar. Çevreye duyarlı olmaları da onların ileri dönemlerdeki gelişimlerine büyük katkı sağlar. 🌲 🍀 🌊 🌤️

8. Stresle başa çıkmayı az da olsa deneyimlemişlerdir. Nasıl mı? 👇

8. Stresle başa çıkmayı az da olsa deneyimlemişlerdir. Nasıl mı? 👇

Biz bazen farkında olmasak da çocuklar da stres halinde olabilir. Çünkü çocuklar genellikle deneyimledikleri her duyguyu çok yoğun yaşayabilirler. Su birikintilerine zıplamak, onların enerjilerini atmalarına ve rahatlamalarına yardımcı olur. Bir nevi kişisel gelişim diyebiliriz. ✍️

9. Empati duygusunun önemli duygulardan biri olduğunu kavramışlardır.

9. Empati duygusunun önemli duygulardan biri olduğunu kavramışlardır.

Kirlenmenin ve özgürlüğün tadını alan çocuklar, başkalarının duygularını daha iyi anlar. Bir çocuk su birikintisine zıpladığı esnada bir başka çocuk da aynı şekilde zıplayıp eğlenebilir. Bu sayede çeşitli duygu paylaşımı ortaya çıkar. Böylelikle daha hoşgörülü ve anlayışlı olurlar.

10. Bir gün gülerek ve keyiflenerek hatırlayacağı anılar biriktirmeyi deneyimlemişlerdir.

10. Bir gün gülerek ve keyiflenerek hatırlayacağı anılar biriktirmeyi deneyimlemişlerdir.

Özgürce ve kısıtlanmadan geçirilen zamanlar, çocuklar için hatırlaması mutluluk verici anılardır. İlerleyen zamanlarda bu anıları özlemle ve keyifle hatırlayacaklarından adımız kadar eminiz!

Çocuklarımız için alacağımız her şeyin kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü onlar için en iyisini istiyoruz! Bu yüzden Tchibo her zaman yanımızda.

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