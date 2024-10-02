Sonbaharda Su Birikintisine Zıplamasına İzin Verilen Çocukların Bir Başka Büyümesinin 10 Sebebi
Sonbaharda Su Birikintisine Zıplamasına İzin Verilen Çocukların Bir Başka Büyümesinin 10 Sebebi
Hazır sonbahar gelmişken biraz da çocukların eğlencesini, dünyalarını ve yaşamlarını ele alalım. Su birikintisine zıplamalarına izin verilen çocuklar bir başka büyür diyoruz ama nasıl oluyor bu? Sebeplerini aşağıda ele aldık. 👇
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1. Özgürlüğün tadını çıkarmışlardır.
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2. Yaratıcı dünyaları her zaman desteklenmiştir.
3. Onlar için kirlenmek o kadar da kötü bir şey değildir!
4. Küçük riskler almayı erken yaşta öğrenmişlerdir.
5. Bağımsızlık duyguları bir hayli artar.
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6. Mutlu olmanın ne demek olduğunu bilirler.
7. Doğa ile bağ kurmayı en kolayından deneyimlemişlerdir.
8. Stresle başa çıkmayı az da olsa deneyimlemişlerdir. Nasıl mı? 👇
9. Empati duygusunun önemli duygulardan biri olduğunu kavramışlardır.
10. Bir gün gülerek ve keyiflenerek hatırlayacağı anılar biriktirmeyi deneyimlemişlerdir.
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