Son Zamanların En İyi Popüler Animasyonları
Son Zamanların En İyi Popüler Animasyonları
Animasyon dünyası son yıllarda adeta altın çağını yaşıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için büyüleyici hikayeler, göz alıcı görseller ve derin duygusal temalar sunan birçok yapım beyaz perdede yerini aldı. Son yıllarda öne çıkan animasyon filmleri, izleyicilere sadece eğlence değil, aynı zamanda düşündürücü ve ilham verici deneyimler de sunuyor.
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1. Unicorn Wars (2022)
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2. The Boy and the Heron (2024)
3. Wish (2023)
4. Inside Out 2 (2024)
5. Suzume (2023)
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