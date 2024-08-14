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Son Zamanların En İyi Popüler Animasyonları

etiket Son Zamanların En İyi Popüler Animasyonları

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 14:01

Animasyon dünyası son yıllarda adeta altın çağını yaşıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için büyüleyici hikayeler, göz alıcı görseller ve derin duygusal temalar sunan birçok yapım beyaz perdede yerini aldı. Son yıllarda öne çıkan animasyon filmleri, izleyicilere sadece eğlence değil, aynı zamanda düşündürücü ve ilham verici deneyimler de sunuyor.

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1. Unicorn Wars (2022)

2. The Boy and the Heron (2024)

3. Wish (2023)

4. Inside Out 2 (2024)

5. Suzume (2023)

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6. The First Slam Dunk (2023)

7. Nimona (2023)

8. Elemental (2023)

9. Chicken Run: Dawn of the Nugget (2023)

10. Ernest & Celestine: A Trip to Gibberitia (2022)

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