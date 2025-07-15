Son Zamanlarda İzlediğin Dizilere Göre Ne Kadar Dizi Gurmesisin?
'Bir bölüm daha izleyeyim' deyip sabahı edenlerden misin, yoksa sosyal medyada herkes konuştuğu için bir iki bölüm bakanlardan mı? Bu testte senin dizi zevkinin ne kadar rafine olduğunu, gerçekten bir dizi gurmesi olup olmadığını öğreneceğiz. Succession’dan Behzat Ç.’ye, Euphoria’dan Dark’a kadar herkesin izlediğini söylediği ama gerçekten kaç kişinin anladığı dizileri masaya yatırıyoruz. Hazırsan ekran başına geç, açılış jeneriği başlasın ve çanlar çalsın!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek başlayalım.
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2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Öncelikle bu dizilerden hangisini izlediğinde bu başka bir seviye dedin?
4. Peki sana senaryo neymiş be kardeşim dedirttiren o dizi hangisi olabilir?
5. Dizileri sezon sezon izlemek yerine bölümlere bölüp analiz yaparım.
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6. Polisiye deyince aklına hangisi geliyor?
7. Peki bu dizilerden hangisinin kurgusu seni en çok etkiledi?
8. En sevdiğim karakterin ölmesi beni günlerce etkiler.
9. Bu komedi dizilerinden hangisi seni en çok güldürdü?
10. Yabancı dizi dışında bu yerli dizilerden hangisini bayılarak izledin?
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11. Son olarak bilim kurgu-fantastik türünde hangisi favorin oldu?
Sen kelimenin tam anlamıyla dizi gurmesisin!
Sen tam anlamıyla bir dizi meraklısısın!
Sen dizi gurmesi olma yolunda yavaş yavaş ilerliyorsun!
Dizi gurmesi olmak gibi bir kaygın yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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