Son Noktayı Koyuyoruz: En İyi Winx Perisi Hangisi?
Son Noktayı Koyuyoruz: En İyi Winx Perisi Hangisi?
Son zamanlarda Twitter'da (X) Winx perilerini savunan savunana! En iyisi bu konuya son noktayı siz koyun. En iyi Winx perisini sizin oylarınızla belirliyoruz. 👇
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Çocukluğumuzun vazgeçilmezlerinden Winx Club'ı değil hatırlayanlar, hala şarkısını ezbere bilenlerimiz bile var!
Eskilerden süregelen bir tartışma var: Hangi Winx perisi en iyisi? Stella şımarık, Bloom 'pick me girl' derken iyice birbirimize girdik!
Ancak bu konuyu burada açıklığa kavuşturuyoruz ve en iyi Winx perisini sizin oylarınızla belirliyoruz!
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